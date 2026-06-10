I 19 söker Logistikchef till 19.Brigaden
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2026-06-10
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19.Brigadstaben är ett krigsförband i 19. Norrlandsmekaniserade Brigaden (NmekB 19) och lokaliserat till I 19 Norrbottens regemente i Boden. 19. Brigadstab består av kontinuerligt och tidvis tjänstgörande officerare och soldater. Brigadstaben är i grundorganisationen huvudsakligen en del i Norrbottensbrigaden som framgent kommer operera under Garnisonsstaben till I 19 Norrbottens regemente. Brigadstaben stödjer Brigadchefen med förmågetillväxt och förmågenyttjande vad avser ledning av manöverbataljoner och funktionsförband inom 19. Brigaden.
FLF FIN (Forward Land Forces Finland)
NmekB 19 kommer, från 2026, ha huvudsaklig inriktning att verka och tjänstgöra med en styrka inom den multinationella styrkan till FLF Finland. Som anställd vid NmekB 19 och Bodens Garnison kan du få vara en del av en historisk uppgift för Garnisonen, Norrbottensbrigaden, Försvarsmakten och Sverige inom ramen för NATO.
Nuvarande planeringsinriktning är att huvuddelen av styrkebidraget är stationerade i Boden och genomför verksamhet inom ramen för NmekB 19 och FLF FIN i både Sverige och Finland. Verksamheten kommer att omfatta övning, träning, utbildning, beredskap i både Sverige och Finland.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Är funktionsföreträdare logistik och leder logistikfunktionen inom brigaden
Är regementets krigsförbandsföreträdare för logistikförband
Ansvarar för brigadstabens tidvis tjänstgörande personal i logistikfunktionen
Ansvarar för logistikfunktionen vid framtagande av brigadens orderverk och styrdokument
Företräder brigaden vid logistikmöten/fältövningar
Stödjer regementets mobiliseringsarbete avseende logistik
Stödjer regementets förbandsövningsplanering avseende logistik
Stödjer regementets personalförsörjningsplanering avseende logistikkompetens
Befattningen innebär periodvis bortavaro på övningar och tjänsteresor, såväl inom Sverige och utomlands inom ramen för FLF Finland och NATO.
KRAVPubliceringsdatum2026-06-10Kvalifikationer
Officersexamen (OF3/OR8, alt. OF2 med prognos mot OF3)
B-körkort
God datavana och goda kunskaper i Office-paketet
God förmåga att kommunicera, i såväl tal som skrift både på svenska och på engelskaDina personliga egenskaper
Du som söker tjänsten logistikchef har sinne för att organisera och strukturera arbetet. Dina uppgifter löser du noggrant och ansvarsfullt, och du har även förmåga att lösa dina uppgifter under tidspress. Arbetet förutsätter att du har god förmåga att självständigt hantera utmaningar, samtidigt som du behöver vara trygg i att utforma direktiv och ge styrningar inom logistikfunktionen. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
Goda kunskaper i systemen LIFT, PRIO och VIDAR
Erfarenhet av arbete inom funktionen logistik
Erfarenhet av stabsarbete på lägst bataljonsnivå
Erfarenhet från ledande befattning med personalansvar
Erfarenhet av planeringsarbete på lägst bataljonsnivå
Övrig information
Befattningen är en tillsvidareanställning som yrkesofficer.
Sysselsättningsgrad: 100%
Lön: Individuell lönesättning
Arbetsort: Boden
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
För upplysningar om befattningen eller om rekryteringsprocessen, kontakta:
mailto:Jon.senbom@mil.se
Fackliga representanter nås via FM växeln 010-82 510 00
Officersförbundet, Håkan Jansson och Janne Almgren
Försvarsförbundet, Annelie Forshage
SEKO-F, Susanne Thunberg
SACO, Björn Astermo
Välkommen med din ansökan innehållande CV och personligt brev senast 2026-06-22
I 19 är ett av Sveriges största regementen med verksamhet i Boden, Kiruna, Tåme och Grubbnäsudden/Lomben. Huvudort och ledning för regementet finns i Boden.Regementets viktigaste uppgift är att bygga krigsförband och under de närmaste åren ska I 19 successivt utveckla den nya Norrbottensbrigaden. År 2028 ska regementet kunna utbilda, förrådsställa och mobilisera hela brigaden inklusive de tillhörande funktionsförbanden; ledning, fältarbeten, luftvärn och logistik. Brigaden ska kunna föra strid i alla miljöer men vara specialiserad för strid i den subarktiska miljön på Nordkalotten.På regementet finns även Försvarsmaktens vinterenhet som har uppdraget att samordna och understödja utvecklingen av Försvarsmaktens vinterförmåga.Värnpliktsutbildningen genomförs vid Norrbottens pansarbataljon som ansvarar för att utbilda och vidmakthålla förband till Norrbottensbrigaden. Regementet består i övrigt av regementsstaben, Försvarshälsan, Garnisonsstödsenheten, Logistikenheten och Lokalplaneringsenheten.Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
961 36 BODEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9956312