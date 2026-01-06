Städning i privata hem
SV Hemservice Stockholm AB / Städarjobb / Järfälla
2026-01-06
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos SV Hemservice Stockholm AB i Järfälla
Om jobbet
Hemstädning med kvalitet och hjärta - bli en del av vårt team!
Vi söker en duktig och engagerad städare som vill arbeta med hemstädning i hela Stockholm. Hos oss blir du ansvarig för 10-15 fasta kunder som du återkommer till varje eller varannan vecka. Ibland arbetar du även tillsammans med kollegor vid stor- och flyttstädningar.
Vi erbjuder:
Bra lön och bonusar
Sjukvårdsförsäkring och trygg anställning
Flexibelt schema och stöttande arbetsledning
Möjlighet att växa och utvecklas inom företaget
Vi söker dig som:
Är noggrann, ansvarsfull och vill ge det lilla extra
Har erfarenhet av städning eller viljan att lära dig
Kan tala svenska eller engelska - vi talar även ukrainska och ryska
Har giltigt arbetstillstånd i Sverige
Arbetsområde: Hela Storstockholm
Publiceringsdatum2026-01-06
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön.
Sista dag att ansöka är 2026-02-05
E-post: hemstadning77@gmail.com
Detta är ett heltidsjobb.
SV Hemservice Stockholm AB (org.nr 559149-9628)
Sv Hemservice Stockholm AB Jobbnummer
9670237