Grundskollärare vikariat åk F-3 Sv/SvA/SO till Höjaskolan
Malmö kommun / Grundskollärarjobb / Malmö Visa alla grundskollärarjobb i Malmö
2026-06-10
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20261457 Publiceringsdatum2026-06-10Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi dig som är lärare för F-3 till Höjaskolan!
Du kommer att ingå i ett team av lärare där ni tillsammans planerar och ansvarar för elevernas utbildning och utveckling samt beslutar om eventuella behov av till exempel ämnesintegrering eller projektstudier i era klasser. Ert fokus ligger på att skapa de bästa förutsättningarna för varje elev i en trygg och tillitsfull miljö. Du kommer att undervisa elever i grundskolans åk 3 främst i ämnena Sv/SvA/So där du utbildar och stöttar eleverna i deras sociala och kunskapsmässiga utveckling. Du utmanar elever att ta egna initiativ, utveckla sina intressen och ta ansvar för sig själv och andra.
I ditt uppdrag ingår även ett mentorskap för den ena klassen. I din roll som mentor har du ett specifikt ansvar över en grupp elever som du därigenom får möjligheten att följa närmre i deras studieutveckling och personliga mognad. Du har ett mycket nära samarbete med din kollega som är mentor i den andra klassen.Kvalifikationer
Vi söker en legitimerad grundskollärare med F-3-behörighet inriktning Sv/SvA/So. Meriterande om du är behörig i flera ämnen. Du behöver ha en tidigare dokumenterad erfarenhet av att ha arbetat med elever på gruppnivå på lågstadiet. Det är meriterande om du tidigare har genomfört de nationella proven i åk 3. Du bör kommunicera på hög nivå i svenska både muntligt och skriftligt. På Höjaskolan är teamet viktigt. Vi strävar efter att ta vara på varje medarbetares kompetens. Vi söker dig som har eleverna i fokus och som är van vid att kunna anpassa undervisningen utifrån elevernas olika behov.
Du behöver ha ett tryggt ledarskap som grundar sig i en tro på att varje elev kan lyckas. Du behöver också ha lätt att samarbeta med olika professioner i syfte att öka elevernas möjligheter i skolan och för framtiden. Du har en god insikt i och kunskap om skolans styrdokument och kan på ett effektivt sätt använda dem i ditt dagliga arbete. Vidare har du en god didaktisk och pedagogisk förmåga och kan därför leda och organisera ditt arbete för att skapa en studiero och en god lärandemiljö åt våra elever under hela deras skoldag. Du har en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat samt har ett starkt intresse för att utveckla undervisningen.
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Höjaskolan är en tvåparallellig F-9 skola i utkanten av Malmö med ett brett upptagningsområde. Arbetslaget F-3 är väl sammansvetsat och arbetar med GUA för att utveckla undervisningen. Du kommer att utbildas i Höjaspelet som är ett program som integreras i den ordinarie undervisningen som bygger på positiv förstärkning. Vi ser att ett kollegialt utbyte i klassrummet kring en gemensam elevgrupp är något som stimulerar det kollegiala lärandet.
Grundskoleförvaltningen – stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6500 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans – varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Som kandidat rekommenderas du att kontrollera din skräppost under ansökningstiden, för att säkerställa att du inte missar svarsmejl från Malmö stad.
Information om tjänsten
Anställningsform: Vikariat t.om. 2027-06-16
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: 2026-08-10Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens brotts och misstankeregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. För att värna om din personliga integritet ber vi dig att inte att bifoga dit utdrag ur brotts och misstankeregistret i din ansökan till oss. Om det blir aktuellt för tjänsten du söker kommer vi att efterfråga detta senare i processen. Om du vill vara förberedd finns utdraget här att hämta: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261457". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Malmö stad August Palms plats 1 (visa karta
)
205 80 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Bitr. rektor
Anette Petersson anette.petersson@malmo.se +46723836330 Jobbnummer
9956311