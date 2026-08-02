Städning
Karolak, Agnieszka / Städarjobb / Kristianstad Visa alla städarjobb i Kristianstad
2026-08-02
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Vi söker städerska!
Vi söker en noggrann och ansvarsfull kvinna för städarbete, måndag till fredag, i ett växande företag.
Om jobbet:
Tjänst: städpersonal
Arbetstider: måndag–fredag
Anställningsgrad: minst 50 % under de första månaderna
Möjlighet till heltid: stor chans till snabb övergång till 100 % tjänst i takt med att företaget växer
Vi söker en person som: är noggrann, ansvarsfull, pålitlig och har en positiv inställning till arbetet
Vi erbjuder möjlighet att ansluta till ett växande företag, med goda utsikter för fler arbetstimmar och långsiktig anställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-02
0708141559
E-post: Agnieszka221@hotmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Karolak, Agnieszka
Hagtornsvägen 13 (visa karta
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291 59 KRISTIANSTAD Jobbnummer
10017985