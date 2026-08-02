Städning

Karolak, Agnieszka / Städarjobb / Kristianstad
2026-08-02


Visa alla städarjobb i Kristianstad, Bromölla, Sölvesborg, Hässleholm, Östra Göinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Karolak, Agnieszka i Kristianstad

Vi söker städerska!
Vi söker en noggrann och ansvarsfull kvinna för städarbete, måndag till fredag, i ett växande företag.
Om jobbet:
Tjänst: städpersonal

Arbetstider: måndag–fredag

Anställningsgrad: minst 50 % under de första månaderna

Möjlighet till heltid: stor chans till snabb övergång till 100 % tjänst i takt med att företaget växer

Vi söker en person som: är noggrann, ansvarsfull, pålitlig och har en positiv inställning till arbetet

Vi erbjuder möjlighet att ansluta till ett växande företag, med goda utsikter för fler arbetstimmar och långsiktig anställning.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-02
0708141559
E-post: Agnieszka221@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Karolak, Agnieszka
Hagtornsvägen 13 (visa karta)
291 59  KRISTIANSTAD

Jobbnummer
10017985

Prenumerera på jobb från Karolak, Agnieszka

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Karolak, Agnieszka: