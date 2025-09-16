Städledare / Driftledare
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Järfälla
, Sollentuna
, Södertälje
, Österåker
För vår kunds räkning söker vi nu en erfaren städledare / driftledare som vill vara med och utveckla kunds verksamhet i Stockholm.
Om rollen Som städledare/driftledare har du en nyckelroll i att säkerställa kvalitet, struktur och effektivitet i den dagliga verksamheten. Du ansvarar för att leda och samordna städpersonal, planera scheman, hålla kundkontakter och se till att uppdragen utförs med högsta standard. Rollen är både operativ och strategisk - du blir länken mellan kund, personal och ledning.
Vid behov deltar du själv aktivt i den dagliga städningen för att säkerställa hög kvalitet och god service för kunderna.
Vem vi söker
Du har dokumenterad erfarenhet från liknande roll inom städbranschen
Du har ett etablerat kontaktnät av både kunder och städpersonal
Du är flytande i svenska i tal och skrift (krav)
Du är självgående, relationsskapande och trivs med att ha ansvar
Vi erbjuder
Möjlighet till framtida delägarskap för rätt person
En långsiktig roll med utvecklingspotential
Placering i centrala Stockholm, kontor i Gamla stan
Vill du vara med och driva framgången tillsammans med vår kund? Skicka in din ansökan redan idag!
Ersättning
