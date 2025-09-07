Städare till Nyköping

Eldinho Städ AB / Städarjobb / Nyköping
2025-09-07


Visa alla städarjobb i Nyköping, Oxelösund, Trosa, Gnesta, Flen eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Eldinho Städ AB i Nyköping, Mjölby, Jönköping eller i hela Sverige

Eldinho Städ AB är ett städ bolag med säte i Mjölby. Våra kunder är gym,mindre företag,livsmedelsbutiker,och stormarknader runt om i Sverige.
Nu söker vi en ny städare på deltid (60%) till Nyköping,med start 2025-10-01.
Tjänster omfattar lokalvård och därtill hörande uppgifter. Arbete på helger förekommer.
Vi söker dig som trivs med fysiskt arbete i högt tempo,är noggrann och ansvarsfull. Du är självständig,flexibel,gillar ordning och reda,samt behärskar svenska i tal och skrift.
Tidigare erfarenhet är meriterande,men vi värderar rätt inställning.
Du behöver kunna ta dig till och från arbetsplatsen på egen hand.
Välkommen med din ansökan till
e-stadkontoret@outlook.com. Senast den 14:e september.Vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
E-post: e-stadkontoret@outlook.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Eldinho Städ AB (org.nr 559338-0875)

Kontakt
Mirza Ibrahimbegovic
e-stadkontoret@outlook.com

Jobbnummer
9495969

Prenumerera på jobb från Eldinho Städ AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Eldinho Städ AB: