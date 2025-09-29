Städare till hemstädning
2025-09-29
Swedzim AB söker nu flera noggranna och ansvarsfulla städare till vårt team.
Vi utför professionell hemstädning, flyttstädning och storstädning hos privatpersoner och företag i hela Stockholmsområdet.Publiceringsdatum2025-09-29Kvalifikationer
Erfarenhet av städning är meriterande
Du är noggrann och gillar att arbeta med service
Kan prata svenska, ryska eller engelska
Kan arbeta självständigt och ta eget ansvar
Vi erbjuder:
Deltid och heltid enligt överenskommelse
Utbildning och introduktion
Bra arbetsmiljö och stöttande kollegor
Skicka CV och kort presentation till kundtjanst@swedzim.se
Urval och intervjuer sker löpande - välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: kundtjanst@swedzim.se Arbetsgivarens referens
