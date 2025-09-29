Städare till hemstädning

Swedzim Städ och Hemservice AB / Städarjobb / Stockholm
2025-09-29


Swedzim AB söker nu flera noggranna och ansvarsfulla städare till vårt team.
Vi utför professionell hemstädning, flyttstädning och storstädning hos privatpersoner och företag i hela Stockholmsområdet.

Publiceringsdatum
2025-09-29

Kvalifikationer
Erfarenhet av städning är meriterande
Du är noggrann och gillar att arbeta med service
Kan prata svenska, ryska eller engelska
Kan arbeta självständigt och ta eget ansvar

Vi erbjuder:
Deltid och heltid enligt överenskommelse
Utbildning och introduktion
Bra arbetsmiljö och stöttande kollegor

Skicka CV och kort presentation till kundtjanst@swedzim.se
Urval och intervjuer sker löpande - välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: kundtjanst@swedzim.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "städare/lokalvårdare".

Arbetsgivare
Swedzim Städ och Hemservice AB (org.nr 556869-5018)
Grimstagatan 219 (visa karta)
162 58  VÄLLINGBY

Arbetsplats
Swedzim Städ & HemService AB

Jobbnummer
9531673

