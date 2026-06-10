Pedagogisk och lyhörd personlig assistent till man med autism i Örebro
Vivida Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Örebro Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Örebro
2026-06-10
, Kumla
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, Nora
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vivida Assistans AB i Örebro
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige
HEJ!
Jag är en ung man som bor i egen lägenhet i Örebro och söker nu en eller flera personliga assistenter som vill bli en del av min vardag. Jag är hörande och förstår svenska i tal, men använder främst teckenspråk för att kommunicera. Jag vill också att mina assistenter är hörande, men teckenspråket är mycket viktigt för mig. Det är inte ett krav att du är flytande, men du bör ha grundläggande teckenspråkskunskaper eller en stark vilja att lära dig för att kunna stötta mig i min kommunikation.
Jag är intresserad av film, musik, matlagning och träning såsom styrketräning och simning. Delar du några av mina intressen blir jag glad. För mig är rutiner och struktur väldigt viktigt för att jag ska klara av min vardag och må bra.
Du kommer att vara anställd av Vivida Assistans som är mitt assistansbolag, men själva jobbet utför du hemma hos mig.
KÄNNER DU IGEN DIG?
Jag söker dig som:
Är lyhörd, inkännande och tålamodig
Är strukturerad, pedagogisk och mogen
Kan sätta dig in i min situation och ge stöd på ett respektfullt sätt
Har förmåga att vänta in mig i kommunikationen, både med dig och omgivningen
Gärna har grundläggande kunskaper i teckenspråk eller har stor vilja att lära dig
Har körkort
Är simkunnig
Ej är allergisk mot hund
Har du erfarenhet av autism är det meriterande.
SÅ HÄR KAN EN VANLIG ARBETSDAG SE UT
Jag behöver ditt stöd i den dagliga kontakten och kommunikationen med andra människor och hushållssysslor såsom städning, tvätt och matlagning. Min personliga hygien sköter jag själv. Du kommer att följa med mig till mitt arbete på dagarna och vara stöttande i min vardag och fritid.
Vi lagar och äter mat tillsammans, har du några allergier är det viktigt att du anger det i din ansökan.
ARBETSTIDER OCH TJÄNSTGÖRINGSGRADER
Företrädesvis dygnspass kl 16-16. Enstaka dagpass kl 8-16 förekommer. Vi söker dig som kan arbeta 50-100%. Vi söker även dig som kan jobba extra vid behov.
NÄR KAN DU BÖRJA JOBBA HOS MIG?
Jag behöver ha en ny assistent från 2026-07-01, så det är bra om du kan börja då. Annars får vi komma överens om annat datum om det känns som att vi passar bra ihop!
ATT VARA ANSTÄLLD PÅ VIVIDA
Vivida står för kvalitet. Vi arbetar för att du som anställd ska må bra och känna stolthet i din yrkesroll. Som personlig assistent har du ett givande arbete där du är mycket viktig för en annan människa. Du får stöd av oss som arbetsgivare och möjlighet till personlig utveckling genom dina arbetsuppgifter och utbildning. Att vara anställd på Vivida innebär en trygghet genom kollektivavtal, marknadsmässig lön, pension, försäkringsskydd, schyssta semestervillkor och friskvårdsbidrag. Vi arbetar för att du som anställd ska må bra – våra medarbetare är det viktigaste vi har!
DIN LÖN
På Vivida får du som assistent en fast grundlön per timme + semesterersättning samt eventuell OB-ersättning. Kollektivavtal finns.
VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!
Sista ansökningsdag är 2026-07-10. Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, så tveka inte att skicka in din ansökan!
När du skickat in din ansökan kan du i vissa rekryteringar bli ombedd att svara på kompletterande frågor via video. Då får du ett mail med frågorna från invitations@recright.com
. Håll även utkik i din skräppost om mailet skulle ha hamnat där.
UTDRAG UR BELASTNINGSREGISTRET
Enligt lag krävs utdrag ur Polisens belastnings- & misstankeregister vid arbete med minderåriga kunder (under 18 år). Vivida har därutöver som policy att alltid begära utdrag från samtliga personliga assistenter, i syfte att säkerställa våra kunders trygghet och kvaliteten i assistansen. Därför vill vi gärna att du som blir kallad på intervju tar med aktuellt belastningsregister som inte är mer än 6 månader gammalt. Ansökan om registerutdrag får du via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Om du söker arbete hos en barnkund väljer du: Arbete med barn enligt LSS
Om du söker arbete hos våra vuxna kunder väljer du: Arbete med äldre eller vuxna med funktionsnedsättning
Om Vivida
Vivida Assistans är en assistansanordnare som funnits sedan 2004. Med gedigen erfarenhet och trygg arbetsledning erbjuder vi en komplett helhetslösning för våra kunders assistans. Vi finns i hela landet och är en arbetsgivare som värnar om våra medarbetare på riktigt. Våra kunder har även tillgång till kvalificerad juridisk kompetens. Vår verksamhet bygger på en stark värdegrund, för vilken vi tilldelats den högsta R-licensen i etiskt företagande. Vi har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna.
Läs mer om oss:
vivida.se
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Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vivida Assistans AB
(org.nr 556666-3265), https://vivida.varbi.com/se
Box 1814 (visa karta
)
701 18 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Anna Bark anna.bark@vivida.se 019-5554302 Jobbnummer
9958369