Butiks- och innesäljare till Motorsweden - Åstorp
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2026-06-10
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Om tjänsten
Motorsweden, som är en del av North Europen Trust AB, söker nu en person för att arbeta i en kombinerad roll som butikssäljare till deras butik i Åstorp samt innesäljare. Fördelningen mellan att arbeta i butiken och med innesälj är efter behov och kan variera över tid.
I rollen blir du en del av ett säljteam - i delen av rollen då du arbetar i butiken arbetar du till stor del på egen hand. De huvudsakliga arbetsuppgifterna är:
Som butikssäljare är de huvudsakliga arbetsuppgifterna:
Ta emot kunder i butik och via mejl/telefon.
Hantera inkommande leads och följa upp säljprocessen.
Skapa en trivsam och välordnad butiksmiljö.
Driva försäljningen mot uppsatta mål och budget.
Hantering av returer
Som innesäljare är de huvudsakliga arbetsuppgifterna:
Hjälper kunder med frågor om fordon via telefon och mejl.
Registrera beställningar och följa upp leveranser.
Produktvägledning, guidar kunder till rätt val utifrån deras specifika behov.
Teknisk och administrativ support, hjälper till att svara på fordonstekniska frågor och stötta i köp- och säljprocesser.
Du kommer ha stor frihet att själv lägga upp ditt arbete.
Vi söker dig som:
✅ Är ansvarsfull och självständig ✅ Är social och relationsskapande ✅ Har tidigare erfarenhet från försäljning ✅ Är strukturerad, lösningsorienterad och händig
Motorsweden erbjuder dig:
🛵 Roll med stor frihet under eget ansvar 🛵 Utveckling och nästa steg i din säljkarriär 🛵 Del av expansivt och framgångsrikt bolag
Egenskaper & kravEgenskaper
I och med att det är en kombinerad roll så är det viktigt att du trivs i en varierad roll, du är flexibel och beredd hjälpa till där det behövs. I rollen förväntas du vara självständig, strukturerad och lösningsorienterad. Då båda delarna av rollen handlar om försäljning är det viktigt att du arbetar resultatinriktat och målmedvetet för verksamhetens bästa. Du arbetar tidseffektivt med dina arbetsuppgifter och drivs av att hitta den optimala lösningen åt alla kunder. Rollen kräver att du är kommunikativ och duktigt på att ta människor då du har många kontaktytor där du behöver bygga relationer och förtroende. Du är ansvarsfull och att arbeta strukturerat är något du är van vid. En fördel är också om du är intresserad av motorfordon samt är händig.
Stor vikt läggs även vid övriga personliga egenskaper för att passa in i denna roll.Publiceringsdatum2026-06-10Kvalifikationer
Erfarenhet av försäljning
Du kan uttrycka dig i tal så väl som i skrift på både svenska och engelska
God datavana
Meriterande
Erfarenhet av försäljning inom fordon, verktyg, maskiner eller liknande produkter
Om du pratar fler språk utöver svenska och engelska
Arbetstider: Måndag - onsdag + fredagar 08:00-16:30, torsdagar 10:00-18:00 och varannan helg 10:00-14:00.
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid med sedvanlig provanställning om sex månader
Start för tjänsten: Omgående
Adress till arbetsplats: Ji-Te gatan 2, 265 38 Åstorp
Om Motorsweden
Motorsweden handlar med primärt med lätta fordon så som Moped, Elmoped, MC, ATV, Dirtbike, Mopedbil, Elscooter och Minifordon. I Åstorp finns butik och showroom på cirka 400 kvm som ligger vägg-i-vägg med verksamhetens verkstad. Med ett brett modellprogram där fokus på kvalitet, prisvärdhet och design tydligt genomsyrat sortimentsurvalet kan de genom direktinköp från leverantörernas fabriker, stora volymer och samverkan med flera internationella inköpsorganisationer kan en mycket attraktiv prisnivå bibehållas.
Rekryteringsprocessen
Marketpeople har en rättvis och enkel rekryteringsprocess där du ansöker om ett jobb på vår hemsida. Vid ansökan så kommer du bjudas in till en AI-intervju med Hubert kopplat till tjänsten. Nästa steg är juridisk bakgrundskontroll som sker digitalt med hjälp av Fortcheck. Efter detta kommer referenstagning genomföras som också sker digitalt med hjälp av Refensa. Efter detta tar Motorsweden själva över processen.
Hemsida: www.marketpeople.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7875201-2047015". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Marketpeople AB
(org.nr 559420-3167), https://jobb.marketpeople.se
Ji-te gatan (visa karta
)
265 38 ÅSTORP Arbetsplats
Marketpeople Jobbnummer
9958374