Städare/Lokalvårdare

Galax AB söker en duktig och pålitlig städare för att hålla våra lokaler i toppskick. Som städare kommer du att vara ansvarig för att utföra dagliga städningar av kontorsutrymmen, hus och trapphus. Du kommer att ansvara för att se till att alla ytor är rena, fräscha och organiserade. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att inkludera: • Golv vård • Putsa fönster • Följa rutiner för säkerhet och hygien
Vi söker dig som är: • Pålitlig och ansvarsfull • Förmåga att arbeta självständigt • Förmåga att följa instruktioner • Bekväm med att arbeta i en fast rutin