Städare/Lokalvårdare
Bonum Städservice AB / Städarjobb / Nässjö Visa alla städarjobb i Nässjö
2025-12-23
, Eksjö
, Aneby
, Sävsjö
, Jönköping
, Vetlanda
Vi söker dig som vill arbeta med lokalvård, hemstädning, storstädning, byggstädning och fönsterputsning, men majoriteten av arbetet är hemstädningar. Arbetet kräver att du tar ansvar, jobbar självständigt och bemöter kunder på ett professionellt sätt.
Det kommer börja med 50% men kommer gå upp till 75%.
Många av våra kunder är beroende av den hjälp vi erbjuder för att få vardagen att fungera. Därför gör du inte bara rent - du gör skillnad.Publiceringsdatum2025-12-23Arbetsuppgifter
Lokalvård
Städning i hem hos privatpersoner (återkommande uppdrag)
Storstädningar och ibland byggstädningar
Fönsterputsning
Vi söker dig som:
Är noggrann, pålitlig och ansvarsfull
Klarar att arbeta självständigt och lösa uppgifter på plats
Talar svenska eller engelska på en grundläggande nivå
Har erfarenhet av städning
Har B-körkort
Vi erbjuder:
En varierande roll med möjlighet till utveckling
Tydlig introduktion
Bra arbetsledning, struktur och rutiner
Timanställning/behovsanställning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12
E-post: info@bonumstadservice.se Arbetsgivare Bonum Städservice AB
(org.nr 559489-5418) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
