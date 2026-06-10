Lärare 4-6 till Ljustadalens skola
Sundsvalls kommun, Barn o utbildningsförvaltning / Grundskollärarjobb / Sundsvall Visa alla grundskollärarjobb i Sundsvall
2026-06-10
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Välkommen till Sundsvalls kommun!
Sundsvalls kommun är en av Norrlands största arbetsgivare med runt 8 000 medarbetare och över 300 yrken. Tillsammans fyller vi ett av de viktigaste uppdragen i samhället – att skapa nytta och värde för invånare, företag och framtida generationer. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas. Vi är en drivande kraft inom digital utveckling och artificiell intelligens och tillsammans skapar vi smarta lösningar för Sundsvallsborna idag och i framtiden.
Vi står inför stora omställningar för att möta medborgares behov på sikt - vill du vara med på den resan?
Inom Barn- och utbildningsförvaltningen möter våra cirka 3 000 medarbetare tillsammans cirka 14 000 barn och elever på fler än 100 förskolor och skolor runt om i kommunen varje dag. Varje barn och elev i Sundsvalls kommuns förskolor och skolor ska kunna utvecklas, lära sig och nå sina mål efter sina egna förutsättningar. Varje elev ska kunna lämna skolan med vilja, kunskap och goda förutsättningar att möta vuxenlivet och framtiden.
Din nya arbetsplats
Ljustadalens skola är en F-6 skola som ligger ca 10 km från Sundsvalls centrum, nära Birsta köpcentrum. I skolan finns grundskola f-6 och anpassad grundskola 1-6, med inriktning mot både ämnen och ämnesområden. Vi har ca 250 elever och 65 medarbetare med olika kompetenser. Ljustadalens skola är en skola för alla, här hjälps vi åt för att alla skall lyckas! Vi är en skola där vi ser olikheter som en tillgång. Vi arbetar aktivt för att ge alla elever möjlighet att utveckla sin fulla potential.
Så här bidrar du i rollen som lärare
Vi söker en engagerad och legitimerad lärare för undervisning i skolans Lärlabb, särskild undervisningsgrupp. Tillsammans med en lärarkollega ger du stöd till elever i åk 3-6 som av olika anledningar inte kan nå sin mål och/eller behöver en annan lärmiljö under del av skoldagen. Även om du jobbar i den särskilda undervisningsgruppen är du aldrig ensam. Du blir en viktig del av arbetslag 4-6. Hos oss är samarbete mellan kollegor nyckeln till att vi utvecklar skolan framåt och ger eleverna de bästa förutsättningarna att lyckas.
Din kompetens och erfarenhet
I vår särskilda undervisningsgrupp är förmågan att bygga relationer grunden för allt vi gör. För att våra elever ska kunna lära sig måste de först vara trygga. Därför är din förmåga att bygga goda relationer helt avgörande för jobbet. Du blir den trygga punkt som gör att eleverna vågar försöka, misslyckas och till slut lyckas i skolan Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Bra att veta
Lön: Månadslön/timlön Individuell och differentierad lönesättning tillämpas
Villkor: Löneersättningar utöver månadslönen följer tillämpligt kollektivavtal. Centrala kollektivavtal finns på Sveriges Kommuner och Regioners hemsida, www.skr.se
Kollektivavtal: Hök ofr bilaga M
Förmåner: För mer information om förmåner och villkor inom Sundsvalls kommunen: https://sundsvall.se/kommun/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete/kommunen-som-arbetsgivare/formaner?ae=förmÃ¥ner
Är du intresserad av att läsa mer om Sundsvall? Klicka in på www.sundsvall.se
eller är du intresserad av hur det vore att bo och arbeta i Sundsvall kan du läsa mer på www.nykommun.se/kommun/sundsvall/
Vid begäran skall betyg/examensbevis/studieintyg/lärarlegitimation som styrker att du har rätt kvalifikationer för tjänsten lämnas in.
Den som erbjuds en anställning skall lämna ett giltigt utdrag ur polisens belastningsregister enligt SFS 2000:873. Blankett för beställning av utdrag ur belastningsregistret hittar du på www.polisen.se
Tjänsten tillsätts under förutsättning att inte övertalighet uppkommer inom annan del av kommunen som gör att den tillsätts den vägen.
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
I Sundsvalls kommun gillar vi olika och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Sundsvalls kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.
Är du även intresserad av att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap/deltidsbrandman, klicka på länken: https://www.rtjmedelpad.se/om-oss/jobba-hos-oss/raddningstjanstpersonal-i-beredskap-rib
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundsvalls Kommun
(org.nr 212000-2411), http://sundsvall.varbi.com
Norrmalmsgatan 4 (visa karta
)
852 34 SUNDSVALL Arbetsplats
Sundsvalls kommun, Barn o utbildningsförvaltning Kontakt
Biträdande rektor
Anna Lejon 073-0248847 Jobbnummer
9958317