Postdoc in Theoretical Philosophy (3 years)
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2026-06-10
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Vi söker en kandidat som vill bidra till forskningsprojektet What's Next For Frontier Particle Physics? under en treårig postdoktoranställning. Anställningen är placerad vid Filosofiska institutionen, Lunds universitet, inom Adam Koberinskis forskargrupp och finansieras delvis av LMK-stiftelsen.
Forskningsprojektet
What's Next for Frontier Particle Physics? är ett femårigt forskningsprojekt som bedrivs vid Lunds universitet med Adam Koberinski som projektledare (PI).
Partikelfysiken befinner sig vid ett vägskäl. Å ena sidan har partikelfysikens standardmodell klarat årtionden av rigorösa tester och uppvisar några av de mest exakt bekräftade förutsägelserna i vetenskapens historia. Å andra sidan tycks standardmodellen själv indikera att den inte borde fungera så väl som den gör, och fysiker förväntar sig att modellen är ofullständig. Detta innebär att det finns något problematiskt i vår nuvarande förståelse av standardmodellen – men vad? Begreppsliga frågor av detta slag är särskilt väl lämpade för vetenskapsfilosofisk analys.
Projektet utgör en trefaldig filosofisk undersökning av samtida partikelfysik med målet att diagnostisera de teoretiska och experimentella utmaningar som standardmodellen står inför. Projektet omfattar (1) en ingående studie av den teoretiska partikelfysikens grunder, (2) en övergripande analys av hur och varför partikelfysiken har varit så framgångsrik under de senaste decennierna, samt (3) en analys av experiment inom partikelfysiken som söker efter ny, ännu okänd fysik.
Projektet innefattar ett nära samarbete mellan filosofer och forskare inom Lunds universitets avdelning för partikelfysik, vilket möjliggör ett kontinuerligt idéutbyte och ett direkt filosofiskt engagemang i aktuell fysikforskning. Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt experiment som genomförs vid den europeiska forskningsanläggningen European Spallation Source (ESS) i Lund.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Som postdoktor kommer du att spela en central roll i projektet från dess början. Under den treåriga anställningsperioden kommer dina insatser att vara avgörande för att projektet ska kunna utvecklas snabbt och produktivt redan från start. Tjänsten erbjuder en hög grad av intellektuell självständighet inom ramen för en samarbetsinriktad forskningsmiljö.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Bedriva självständig forskning av hög kvalitet inom vetenskapsfilosofi i linje med ett eller flera av projektets tre forskningsområden.
Samarbeta med projektledaren i arbetet med samförfattade vetenskapliga artiklar och andra projektresultat. Regelbundet deltagande i gruppmöten och seminarier förväntas.
Bidra med vetenskaplig handledning och mentorskap till eventuella doktorander inom forskningsgruppen.
Presentera forskningsresultat vid nationella och internationella konferenser och workshops.
Medverka i planering och genomförande av två projektworkshops som samlar fysikfilosofer, vetenskapshistoriker och fysiker.
Delta i aktiviteter för forskningskommunikation och samverkan med det omgivande samhället, inklusive populärvetenskapligt skrivande och offentliga föreläsningar.
Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och som en möjlighet för dig att ytterligare fördjupa och bredda din forskningskompetens. Anställningen inbegriper även viss pedagogisk meritering. Undervisning, handledning och andra undervisningsrelaterade uppgifter kan förekomma inom ramen för anställningen, dock till högst en femtedel av arbetstiden.Publiceringsdatum2026-06-10Kvalifikationer
Bedömningen kommer i första hand att baseras på dina vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.
Krav för anställningen är:
Doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen i fysikens filosofi, vetenskapsfilosofi, teoretisk fysik eller ett närliggande ämnesområde. Doktorsexamen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslut fattas och du som sökande behöver innan denna tidpunkt komplettera din ansökan med dokumentation som styrker avlagd doktorsexamen.
god förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
pedagogisk förmåga
att du inte tidigare varit anställd som postdoktor med stöd av gällande kollektivavtal under mer än ett år inom samma eller närliggande ämnesområde vid Lunds universitet.
Dokumenterad forskningskompetens inom minst ett av följande områden: fysikens filosofi, experimentets filosofi eller partikelfysik.
En stark publikationsmeritering i sakkunniggranskade vetenskapliga publikationer anpassad till karriärstadium.
Förmåga att arbeta både självständigt och som del av en mindre, tvärvetenskaplig forskargrupp.
Mycket goda kunskaper i engelska.
Meriterande för anställningen är:
avlagd doktorsexamen högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl så som sjukdom, föräldraledighet, fackliga förtroendeuppdrag, tjänstgöring inom totalförsvaret eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag kan denna tid räknas av den tid som förflutit från avlagd doktorsexamen.
Kunskap om partikelfysikens standardmodell och/eller effektiv fältteori.
Erfarenhet av arbete med filosofisk litteratur om vetenskaplig realism och pragmatism.
Erfarenhet av handledning eller mentorskap på forskarutbildningsnivå.
Dokumenterad erfarenhet av tvärvetenskapligt samarbete mellan filosofi och fysik.
Dokumenterat intresse för, eller tidigare forskning om, grundläggande frågor inom den moderna fysikens forskningsfront.Anställningsvillkor
Anställningen är tidsbegränsad till 3 år och avser heltid enligt Avtal om tidsbegränsning anställning som postdoktor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211), https://www.lu.se/vacancies
Box 192 (visa karta
)
221 00 LUND Arbetsplats
Lund University, The Faculties of Humanities and Theology, Kontakt
SEKO: Seko Civil sekocivil@seko.lu.se 046-2229366 Jobbnummer
9958309