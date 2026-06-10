Copy of Positiv och trygg assistent till man i Falun
Vår Omtanke Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Falun Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Falun
2026-06-10
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vår Omtanke Sverige AB i Falun
, Rättvik
, Sandviken
, Bollnäs
, Tierp
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill jobba som personlig assistent åt en man som behöver hjälp och stöd i sina vardagar.
Han är en aktiv kille som tycker om utepromenader, lyssna på musik och bada i badhuset.
Mannen kommunicerar med hjälp av bilder men han förstår när man pratar med honom om saker som rör hans vardagar.
Din arbetsplats kommer att vara i centrala Falun.
I rollen kommer du till exempel att hjälpa mannen med vardagliga sysslor, stödja honom med kommunikation med sin omgivning och stödja honom vid aktiviteter i och utanför hemmet. Du kommer även arbeta aktivt med att avleda honom från utåtagerande beteende och därför är det meriterande om du som assistent har erfarenhet av lågaffektivt bemötande. Du kommer gå viss utbildning för det också.
Vi söker både deltidspersonal och timvikarier. Varierande arbetstid. Helger och kvällar samt nätter kan förekomma.
Du som söker denna tjänst brinner för att jobba med människor och har tidigare erfarenhet av att arbeta som personlig assistent eller inom vården.
Tjänsten innefattar vaken natt.
Du är pedagogisk i ditt arbetssätt då det krävs att du kan förklara för kunden hur man gör saker och ting på rätt sätt. Vidare är det viktigt att du är trygg i det du gör, är självständig och initiativrik. Du är driven person och du ska kunna laga mat. Ingen gourmetmiddag men vanlig mat ska du kunna laga.
Körkort är meriterande men ej ett krav.
Vad får du?
Friskvård, utbildning och väl introduktion.
Arbetstid och tjänstgöringsgrad:
Just nu söker vi timvikarier vid oplanerad såsom planerad frånvaro. På sikt finns det möjlighet till en fast schemarad.
Lön: Fast timlön enligt överenskommelse, övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.
Din ansökan läses av personal på Vår Omtanke.
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss!
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7888527-2046900". Arbetsgivare Vår Omtanke Sverige AB
(org.nr 556738-0257), https://varomtanke-1636017729.teamtailor.com
Rättvik Travel Centre (visa karta
)
795 32 RÄTTVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vår Omtanke Jobbnummer
9958305