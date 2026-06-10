Fullstackutvecklare .NET till SaaS-bolag
Nordicrule AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-06-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordicrule AB i Stockholm
Vill du vara med och utveckla en modern SaaS-produkt som används av företag världen över för att förbättra sina affärsprocesser och skapa bättre resultat?
Vi söker nu en passionerad Fullstackutvecklare .NET till ett internationellt produktbolag i stark tillväxt. Här får du möjlighet att arbeta nära produkt, teknik och affär i en miljö där innovation, kvalitet och ständig utveckling står i centrum. Rollen passar dig som drivs av att bygga robusta lösningar, uppskattar teknisk enkelhet framför onödig komplexitet och vill vara en del av ett team som utmanar etablerade arbetssätt.
OM BOLAGET
Bolaget utvecklar en marknadsledande SaaS-plattform som hjälper företag att effektivisera och utveckla sina affärsprocesser. Genom att kombinera användarvänlighet, datadrivna insikter och modern teknik skapar de lösningar som används av kunder på flera internationella marknader.
Organisationen präglas av ett starkt fokus på kvalitet, innovation och långsiktig utveckling. Teamet är internationellt och samarbetar dagligen över flera länder och tidszoner med hjälp av moderna digitala verktyg.
Kulturen bygger på hög professionalism, kontinuerligt lärande och ett gemensamt ansvar för att ständigt förbättra både produkten och verksamheten. Här värdesätts initiativförmåga, samarbete och viljan att utmana etablerade sätt att tänka.
OM ROLLEN
Som Fullstackutvecklare blir du en viktig del av produktutvecklingsteamet och ansvarar för att utveckla, förbättra och underhålla plattformens funktionalitet.
Du arbetar genom hela utvecklingskedjan och bidrar med tekniska lösningar som skapar värde för kunderna och stärker produktens konkurrenskraft.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Utveckla och vidareutveckla funktionalitet med C#, SQL, JavaScript, HTML och CSS
Bygga användarvänliga och högpresterande gränssnitt
Designa databaser och optimera frågor i PostgreSQL
Utveckla och underhålla integrationer via REST API:er
Delta i testning, kvalitetssäkring och releasearbete
Felsöka och lösa tekniska problem i produktionsmiljö
Bidra till tekniska vägval och kontinuerlig förbättring av plattformen
Samarbeta nära utvecklare, QA, produktteam och andra interna intressenter
Du blir en del av ett agilt team där utveckling sker i korta iterationer och där alla medarbetare förväntas bidra aktivt till produktens fortsatta utveckling.
VI SÖKER DIG SOMHar erfarenhet av systemutveckling inom .NET-ekosystemet
Har mycket goda kunskaper i C#
Har erfarenhet av JavaScript, HTML och CSS
Har arbetat med databaser och har erfarenhet av PostgreSQL eller motsvarande databasteknik
Har erfarenhet av API-utveckling och integrationer
Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska
EXTRA MERITERANDE OM DU
Har erfarenhet av SaaS-produktutveckling
Har arbetat med CRM-system eller andra affärskritiska verksamhetssystem
Har erfarenhet av automatiserade tester och kvalitetssäkringsprocesser
Har arbetat i produktbolag med internationella kunder
Har erfarenhet av säkerhetskrav, efterlevnad eller certifierade utvecklingsmiljöer
Vi söker dig som är noggrann, kvalitetsmedveten och tar ett stort ägarskap över ditt arbete, från idé till färdig leverans. Du trivs i nära samarbete med andra, kommunicerar tydligt och bidrar aktivt till att driva projekt och team framåt genom ett professionellt och lösningsorienterat arbetssätt.
ÖVRIG INFORMATION
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Lön: Konkurrenskraftig
Arbetstider: Kontorstider
Plats: Stockholm med hybrid arbetsmodell
REKRYTERINGSPROCESS & KONTAKT
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att kandidaten som får tjänsten blir anställd direkt hos vår kund. Rekryteringsprocessen hanteras av Nordicrule och vår kund önskar att alla frågor rörande tjänsten mejlas in till Nordicrule. Vi intervjuar löpande så varmt välkommen med din ansökan snarast. Tyvärr har vi inte möjlighet att ta emot ansökningar via mejl.
Fahim Gani: fahim.gani@nordicrule.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordicrule AB
(org.nr 559571-4741)
Villagatan 25 (visa karta
)
114 32 STOCKHOLM Kontakt
Fahim Gani fahim.gani@nordicrule.se +46738792244 Jobbnummer
9958316