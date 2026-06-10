Lagerarbetare | Kappahl | Extrajobb | Mölndal
Manpower Aktiebolag / Lagerjobb / Mölndal Visa alla lagerjobb i Mölndal
2026-06-10
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Söker du ett extrajobb vid sidan om studierna med konkurrenskraftig lön? Vill du arbeta i ett högt tempo tillsammans med engagerade och trevliga kollegor? Då har vi extrajobbet för dig! Vi på Manpower söker nu lagerarbetare till KappAhls lager i Mölndal. Här får du en viktig roll i logistikkedjan. Välkommen med din ansökan idag!
Ort: Mölndal
Start: Omgående
Omfattning: Extrajobb, vid behov
Arbetstid: Mestadels dagtid men kväll förekommer också - du ska vara flexibel!
Om extrajobbet som lagerarbetare
Som lagerarbetare hos KappAhl arbetar du med plock, pack och sortering av varor i en fysisk arbetsmiljö med högt tempo. Du blir en del av ett sammansvetsat team där samarbete, noggrannhet och effektivitet är avgörande för att lagret ska fungera smidigt.
Exempel på arbetsuppgifter:
Plock och pack av varor
Sortering och registrering i system
Hantering av inkommande gods
Truckkörning
Vem söker vi?
Vi söker dig som är driven, engagerad och noggrann. Du har god fysik och trivs i en roll där arbetstempot är högt och arbetsuppgifterna varierar. Har du ingen tidigare erfarenhet av lager ser vi gärna att du har ett starkt intresse - engagemang och driv är lika viktigt som tidigare erfarenhet.
Krav för tjänsten
En annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% - tex studier, annat jobb etc
Flytande svenska i tal och skrift
God fysik
Meriterande
Körkort och tillgång till bil
Starkt meriterande om du har truckkort
Tidigare erfarenhet av truckkörning
Tidigare lagererfarenhet
Information om bakgrundskontroll
I enlighet med våra kunders krav genomförs i denna rekrytering en bakgrundskontroll i brotts- och belastningsregistret som en del av anställningsprocessen. Genom att ansöka till tjänsten samtycker du till att vi får använda dina personuppgifter för detta ändamål.
Den information som inhämtas motsvarar uppgifter ur polisens brotts- och belastningsregister. Uppgifterna laddas inte ner, lagras inte och används endast för bedömning kopplat till aktuell tjänst.
Samtycke är frivilligt och kan återkallas när som helst. Notera att giltigt samtycke krävs för att kunna slutföra rekryteringsprocessen.
Rekryteringsprocessen
I den här rekryteringsprocessen är ett obligatoriskt steg en digital chattintervju. Direkt efter du fullföljt din ansökan så kommer du få ett mail och sms med länk till Hubert där du kommer utföra chattintervjun.
Vad erbjuder Manpower?
Vi på Manpower hjälper dig att forma din framtid utifrån din kompetens samt dina behov och önskemål. Vi samarbetar med många attraktiva företag och kan öppna dörren till intressanta och spännande uppdrag. Som resurskonsult hos oss får du en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård ingår också.
Givetvis har du en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela din anställningsperiod och som är ansvarig för dina uppdrag, att du trivs på din arbetsplats och att du utvecklas i din yrkesroll
Om ambulerande-rollen
Som konsult hos oss får du möjligheten att möta nya utmaningar, skapa nya kontakter och bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika spännande uppdrag hos våra kunder inom ett geografiskt område.
Hur söker jag jobbet?
Det är väldigt enkelt! Ansök jobbet via ansökningsknappen. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Sara Nordström via e-post: sara.nordstrom@manpower.se
.
Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via mail!
Vi ser fram emot att höra från dig!
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna. Vi erbjuder alltid en marknadsmässig lön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Manpower Aktiebolag
(org.nr 556348-1588)
Fabrikstorget 1 (visa karta
)
169 79 MÖLNDAL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Manpower Kontakt
Contact
Sara Nordström sara.nordstrom@manpower.se Jobbnummer
9958315