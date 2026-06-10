Packare sökes till Vänersborg
NearYou Sverige AB / Fabriksjobb / Vänersborg Visa alla fabriksjobb i Vänersborg
2026-06-10
, Trollhättan
, Essunga
, Grästorp
, Uddevalla
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NearYou Sverige AB i Vänersborg
, Trollhättan
, Essunga
, Grästorp
, Uddevalla
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-10Om företaget
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering.
Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi. Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se
Tjänstebeskrivning
Vill du ha ett fysiskt och fartfyllt arbete där du gör skillnad varje dag? Nu söker vi en packare till en av våra kunder i Vänersborg med start efter semestern.
Du blir en del av ett mindre team där alla jobbar tätt tillsammans och bidrar till helheten. Här får du en viktig roll i det dagliga flödet – ditt arbete gör att leveranserna fungerar som de ska.
Arbetsuppgifterna består främst av att packa och förbereda varor inför leverans. Tempot är stundtals högt och det krävs att du är både noggrann och effektiv. Arbetet är fysiskt och tunga lyft förekommer, och truckkörning kan bli en del av din vardag. Det här passar dig som gillar att arbeta praktiskt, ta ansvar och vara en del av ett sammansvetsat team där man ställer upp för varandra.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Trivs med ett fysiskt arbete och har god arbetskapacitet
• Är noggrann, ansvarstagande och gillar att arbeta i ett högt tempo
• Har lätt för att samarbeta och bidrar med en positiv inställning
• Har erfarenhet av lager eller pack
• Har truckkort
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Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se
snarast. Vi jobbar med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag.
Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV. Vi tar ej emot CV via e-post.
Välkommen med din ansökan!
Att arbeta som konsult på NearYou
Som konsult hos NearYou är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. För oss är det viktigt att erbjuda en trygg och hållbar anställning för alla våra anställda. Du har samma fördelar och trygghet som hos en traditionell arbetsgivare och du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
Som konsult hos oss får du en konsultchef som hjälper dig i ditt val av uppdrag och ger dig tips och råd hur du kan utvecklas i arbetslivet. Du får även möta olika företagskulturer och får erfarenhet från olika branscher, vilket gör att du utvecklar din kompetens och ditt nätverk och gör dig till en mer attraktiv medarbetare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
(org.nr 556600-7273), https://nearyou.se
Torggatan 5 (visa karta
)
461 34 TROLLHÄTTAN Arbetsplats
NearYou Kontakt
Mira Schoultz mira.schoultz@nearyou.se Jobbnummer
9958301