städare i Växjö område

Agnieta städ och hemservice AB / Städarjobb / Växjö
2025-09-01


Visa alla städarjobb i Växjö, Alvesta, Uppvidinge, Lessebo, Hylte eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Agnieta städ och hemservice AB i Växjö

Vi söker nya stjärnor till Agnieta Städ!

Är du noggrann, pålitlig och gillar att göra rent och fint? Då vill vi gärna höra från dig!

Vi på Agnieta Städ växer och söker nu fler duktiga medarbetare som vill bli en del av vårt härliga team.
Vi jobbar i hela Kronoberg med hemstäd, kontorsstäd, flyttstäd och andra uppdrag.

Vi söker dig som:
Är ansvarstagande och punktlig
Har öga för detaljer
Gillar att jobba självständigt och i team
Har körkort (meriterande men ej krav)
Pratar grundläggande svenska

Tjänsten är på deltid/heltid - vi anpassar efter behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
E-post: agnieta.stad@gmail.com

Arbetsgivare
Agnieta städ och hemservice AB (org.nr 559088-9225)
Arabygatan 49 (visa karta)
352 46  VÄXJÖ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Agnieta städ & hemservice AB

Jobbnummer
9486563

Prenumerera på jobb från Agnieta städ och hemservice AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Agnieta städ och hemservice AB: