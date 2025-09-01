städare i Växjö område
Agnieta städ och hemservice AB / Städarjobb / Växjö Visa alla städarjobb i Växjö
2025-09-01
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Agnieta städ och hemservice AB i Växjö
Vi söker nya stjärnor till Agnieta Städ!
Är du noggrann, pålitlig och gillar att göra rent och fint? Då vill vi gärna höra från dig!
Vi på Agnieta Städ växer och söker nu fler duktiga medarbetare som vill bli en del av vårt härliga team.
Vi jobbar i hela Kronoberg med hemstäd, kontorsstäd, flyttstäd och andra uppdrag.
Vi söker dig som:
Är ansvarstagande och punktlig
Har öga för detaljer
Gillar att jobba självständigt och i team
Har körkort (meriterande men ej krav)
Pratar grundläggande svenska
Tjänsten är på deltid/heltid - vi anpassar efter behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
E-post: agnieta.stad@gmail.com Arbetsgivare Agnieta städ och hemservice AB
(org.nr 559088-9225)
Arabygatan 49 (visa karta
)
352 46 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Agnieta städ & hemservice AB Jobbnummer
9486563