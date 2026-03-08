Städare i Umeå

UmeMeal HB / Städarjobb / Umeå
2026-03-08


Vi söker 2 Städare i Umeå.
Arbetsuppgifter: Flyttstädning,Fönsterputsning m.m.
Du är:
1- Punktlig, morgonpigg,
2- Klart uppdrag i tiden.
3-kan jobba självständigt och i grupp.
Skicka ditt CV och personligt brev via mejl. Rubrik: Umeå-Städ-26
till: nyaquickgrill@gmail.com
sista ansöknings dag 2026-03-23
Tjänsten börjar omgående.
Välkommen att ansöka!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-25
E-post: nyaquickgrill@gmail.com

Arbetsgivare
UmeMeal HB

Jobbnummer
9783617

