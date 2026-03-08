Vi söker 2 Städare i Umeå. Arbetsuppgifter: Flyttstädning,Fönsterputsning m.m. Du är: 1- Punktlig, morgonpigg, 2- Klart uppdrag i tiden. 3-kan jobba självständigt och i grupp. Skicka ditt CV och personligt brev via mejl. Rubrik: Umeå-Städ-26 till: nyaquickgrill@gmail.com sista ansöknings dag 2026-03-23 Tjänsten börjar omgående. Välkommen att ansöka! Öppen för alla Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.