Städare i Stockholm

Vi på Alvum Städ växer och söker nu fler noggranna och pålitliga städare för löpande hemstädning, flyttstädningar och fönsterputs hos våra kunder.
Arbetet innebär på sikt främst, hemstädning varannan vecka hos återkommande kunder. Men börjar med enklare uppdrag. Du arbetar självständigt eller i team och ansvarar för att leverera hög kvalitet enligt våra checklistor.
Vi söker dig som:
Är noggrann, ansvarstagande och punktlig
Har en positiv inställning och tycker om att ge bra service
Kan arbeta strukturerat och följa tydliga rutiner/checklistor
Är pålitlig och håller tider
Har tidigare erfarenhet av städning (meriterande men inget krav)
Har körkort (meriterande)
Vi erbjuder:
Tryggt och flexibelt arbete
Möjlighet till fasta kunder (löpande hemstädning)
Tydliga arbetsrutiner och stöd i arbetet
Ett växande bolag med goda utvecklingsmöjligheter
Möjlighet till mer arbete över tid
Timanställning (enligt överenskommelse)
Arbetstid: dagtid vardagar & helger
Start: enligt överenskommelse
Arbetsområde: Stockholm
Ansökan - Första steget
För att säkerställa att vi hittar rätt personer använder vi ett enkelt första test i vår ansökan.
Gå in och ansök via vår hemsida: https://alvumstad.se/rekryteringsevent Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-26 Arbetsgivare Elsu AB
(org.nr 559521-9196), https://alvumstad.se/jobba-hos-oss Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9876101