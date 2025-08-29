Städare i Göteborg
Hembry AB / Städarjobb / Göteborg Visa alla städarjobb i Göteborg
2025-08-29
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hembry AB i Göteborg
, Malmö
, Gotland
, Stockholm
, Uppsala
eller i hela Sverige
Som städare på Hembry ansvarar du för att dina återkommande hemstädningskunder är nöjda!
För att du ska ha rätt förutsättningar att göra ett bra arbete skickas vi professionell utrustning direkt hem till dig. Av Hembry får du även arbetskläder, Service-ID, stöd av dina kollegor och din områdeschef samt bidrag till att köpa bra inneskor. Tydlig information om rutiner och ditt arbete finns lättillgängligt i våra system som du ser genom telefonen.
Om dig:
Du har tillstånd att visats och arbeta i Sverige.
Du talar svenska eller engelska.
Du förekommer inte i polisens belastningsregister.
Körkort och tillgång till egen bil är meriterande.
För att få en tillsvidareanställning hos oss behöver du ha hög kompetens inom städning, god arbetsmoral, samt ställa upp för dina kollegor och kommunicera professionellt.
Då vi erbjuder grundutbildning i samband med anställning har vi förväntningar på att du tar ansvar för när du behöver ytterligare utbildning eller stöd.Arbetstiden är förlagd till vardagar kl 07:30-18:00, men det finns möjlighet till att även arbeta kväll och helg.
Vi erbjuder en provanställning som efter 6 månader övergår i tillsvidareanställning.
Våra fördelar:
Trygg anställning
Kollektivavtal Kommunal Hemserviceföretag
ISO 9001- och 14001-certifierade
Personalförsäkring
Ansvarsförsäkring
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag 1 500 kr/år
Arbetskläder och bidrag till bra inneskor
Bonus vid rekrytering av duktiga städar
Underbara kollegor
Nästa steg: Har du de kompetenser och erfarenheter som vi eftersöker så kommer du att bli inbjuden till en intervju med vår områdeschef. Där får du möjlighet att berätta mer om du själv och höra mer om tjänsten. Vid anställning kommer vi att efterfråga kopia på ID-kort, ev. uppehållstillstånd samt utdrag från Polisregistret. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Lokalvårdare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hembry AB
(org.nr 559172-5709) Arbetsplats
Göteborg Jobbnummer
9482983