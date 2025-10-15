Städare Hemstädning
2025-10-15
Vi söker en ambitiös, ansvarstagande, noggrann, glad och social människa som strävar efter att vara punktlig och alltid göra ett bra jobb.
Yeye 's Städ AB erbjuder en tjänst inom Hem-städning.
Du ska kunna arbeta själv och tillsammans med kollegor. Vara självgående och ta ansvar för att arbetet blir klart genom gott samarbete med kollegor du arbetar med och att allt blir gnistrade rent.
Du får den utbildning och stöd du behöver av oss, så du behöver ingen erfarenhet. Bra om du kan lite svenska, men vi ser till att du kan studera svenska på SFI om du vill och känner att du behöver det.
Vi städar hemma hos folk och ibland förekommer det husdjur. Det är tyvärr inte lämpligt att vara allergisk mot hund, katt och andra vanliga husdjur.
Rätt person erbjuds en 50% deltidstjänst.
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar.
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14
E-post: charlienyberg@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Städare Hemstädning". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Yeye's Städ AB
(org.nr 559361-1907), http://www.yeyes.se
Gymnastikvägen 25 (visa karta
177 39 JÄRFÄLLA Kontakt
Charlie Nyberg charlienyberg@gmail.com 0765828882 Jobbnummer
9557590