Städare, Deltid
Margits Städ&Fönsterputs / Städarjobb / Stockholm Visa alla städarjobb i Stockholm
2026-04-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Margits Städ&Fönsterputs i Stockholm
Hej, är du vår nästa kollega?
Tidigare M&A Cleaning Company växer och letar nu efter fler duktiga medarbetare till vårt härliga team för städuppdrag i HELA Stockholms län!
Som städare hos oss arbetar du med varierande uppdrag:
Hemstädning
Flyttstädning
Storstädning
Företagsstädning
Vi söker dig med dessa kvalifikationer:
Är noggrann, positiv, punktlig, ansvarstagande och kan arbeta självständigt, samt i grupp.
Har ett starkt kvalitetstänk och tar egna initiativ, är problemlösare samt flexibel.
Kan kommunicera grundläggande på svenska, kundkontakt och även med kollegor.
Har giltigt arbetstillstånd i Sverige.
Vi erbjuder dig:
Deltidstjänst på 50% (fler timmar kan erbjudas)
Möjlighet till långsiktigt och tryggt samarbete där möjlighet till heltidstjänst kan erbjudas i framtiden.
Ett seriöst och glatt familjeföretag med höga ambitioner och mål.
Arbete hos kunder som värdesätter kvalitet och professionalism.
Övrig information
Tillträde enligt överenskommelse.
Provanställning på 6månader.
Utdrag ur belastningsregistret krävs vid anställning.
Vi arbetar vanligtvis vardagar 8.00-17:00, flexibilitet då detta är 50% tjänst.
Körkort är en merit, inget krav.
Låter detta som något för dig, tveka inte att höra av dig till oss genom att skicka CV och en kort presentation till oss på: info@margitsstad.se
(Ansökan och frågor tas ENDAST emot på epost)
Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
ENDAST EPOST, Vänligen läs igenom hela annonsen!
E-post: info@margitsstad.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Städare 50%".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Margits Städ&Fönsterputs
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Margits Städ & Fönsterputs Jobbnummer
9846096