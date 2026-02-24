Städare/ Cleaner Hemfrid - Stockholm
2026-02-24
We're hiring cleaners in Stockholm County - want to join us?
We're expanding our team in Stockholms län and are looking for dedicated cleaners. Could you be the next star to join Hemfrid?
Who you are
At Hemfrid, our mission is to simplify everyday life for our customers and you share that mindset. You enjoy working on your own, take pride in delivering high-quality results, and always put the customer first. You're reliable, positive, and have a sharp eye for detail.
About the position
As a home cleaner at Hemfrid, you'll be responsible for maintaining our customers' homes to a high standard. You plan your work independently and always strive to provide outstanding service and customer satisfaction.
Your responsibilities include:
Vacuuming and dusting
Cleaning floors and household surfaces
Washing, folding, and ironing laundry
Changing bed linen and making beds
Adding that extra finishing touch to the customer's home
We're looking for someone who:
Has previous experience in a service-related role
Can communicate in basic Swedish or English
Is available to work flexible hours, Monday to Friday between 8:00-17:00
Previous experience as a home cleaner, housekeeper, or similar is highly valued. Having a valid B driver's license is also a plus.
What we offer
Our ambition is to be the best employer in the industry. Our employees are at the core of everything we do, and we aim to provide safe, fair, and motivating working conditions.
We offer, among other things:
A fixed monthly salary
Permanent employment (75%)
Collective agreement and competitive employment terms
Liability, health, and pension insurance
Wellness allowance
Paid training in home cleaning with a focus on your personal development
Opportunities for career growth within Hemfrid
Free mobile phone subscription
A diverse and welcoming team with colleagues from all over the world
About Hemfrid
Hemfrid is Sweden's leading provider of household services. From cleaning and laundry to moving and gardening, we help our customers create more time and better quality of life through first-class home services.
Recruitment process
As part of our recruitment process, a background check is conducted. A Swedish personal identity number or coordination number is required for this role.
Interested in where we're hiring? Explore all our locations here!
Welcome to Hemfrid!
Vi söker nya städare i Stockholms län - vill du bli en del av vårt team?
Hemfrid växer och vi letar efter engagerade hemstädare till Stockholms län. Är du den vi söker?Publiceringsdatum2026-02-24Profil
Hos oss handlar allt om att förenkla vardagen för våra kunder - och det gör du gärna. Du trivs med att arbeta självständigt, har ett starkt kvalitetstänk och sätter alltid kunden i fokus. Du är ansvarsfull, noggrann och har en positiv inställning.Om tjänsten
Som hemstädare på Hemfrid ansvarar du för att kundernas hem håller högsta standard. Du planerar ditt arbete själv och arbetar målmedvetet för att leverera service i toppklass och nöjda kunder.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Dammsugning och dammtorkning
Rengöring av golv och ytor
Tvätt, vikning och strykning av kläder
Byte av sängkläder och bäddning
Att skapa det där lilla extra som gör skillnad i hemmet
Vi söker dig som:
Har erfarenhet från ett serviceyrke
Talar och förstår grundläggande svenska eller engelska
Kan arbeta flexibelt måndag-fredag mellan kl. 8-17
Tidigare erfarenhet som hemstädare, hushållerska eller liknande är meriterande. B-körkort är ett extra plus.
Vi erbjuder
Vår ambition är att vara branschens bästa arbetsgivare. Våra medarbetare är kärnan i Hemfrid, och vi satsar på trygga anställningar och goda arbetsvillkor.
Hos oss får du bland annat:
Fast månadslön
Tillsvidareanställning på 75 %
Kollektivavtal och förmånliga villkor
Ansvars-, sjuk- och pensionsförsäkring
Friskvårdsbidrag
Utbildning inom hemstädning med fokus på din utveckling
Möjlighet att utvecklas och göra karriär inom Hemfrid
Gratis mobilabonnemang
Ett härligt och internationellt team av kollegor
Om Hemfrid
Hemfrid är Sveriges ledande företag inom hushållsnära tjänster. Vi hjälper våra kunder med allt från städning och tvätt till flytt och trädgårdsarbete - alltid med målet att höja deras livskvalitet.
Rekryteringsprocess
Vi genomför bakgrundskontroller som en del av rekryteringen. För tjänsten krävs svenskt personnummer eller samordningsnummer.
Nyfiken på var vi rekryterar just nu? Se alla våra områden här!
Välkommen till Hemfrid! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-03
