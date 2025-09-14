Städare, behovsanställning
Eskilstuna Städbolag AB / Städarjobb / Eskilstuna
2025-09-14
Nu söker vi förstärkning till vårt team!
Vi är ett sammansvetsat mindre serviceföretag som växer och söker nu dig som kan tänkas passa in i vårt team. Hos oss har vi nära till skratt, vi backar upp på varandra och hjälper till där vi kan. Vi gillar att sträva framåt tillsammans och sätter alltid kunden i fokus.
Vi arbetar oftast i team men vissa arbeten utför vi självständigt och trivs bra med det. Vi är öppna, lojala och samarbetsvilliga - vi vill också alltid göra vårat bästa. Känner du igen dig eller tänker du att vi passar dig?
Dig vi söker har:
• god erfarenhet av städning i olika miljöer
• kunskap om material och olika arbetstekniker
• ett skarpt öga för detaljer och gillar att ge kunden det lilla extra
• goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift
• B-körkort. Tillgång till egen bil är meriterande.
Det finns goda chanser till utökade timmar och fasta uppdrag om allting fungerar bra.
Vi behandlar endast ansökningar som uppfyller kraven. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-14
E-post: heidi@eskilstunastadbolag.se Arbetsgivare Eskilstuna Städbolag AB
(org.nr 559507-7933)
Ringvägen 3 (visa karta
)
644 33 TORSHÄLLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9507529