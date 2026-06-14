Jobba som röstmottagare
Avesta kommun, Kommunkansliet / Administratörsjobb / Avesta Visa alla administratörsjobb i Avesta
2026-06-14
, Norberg
, Hedemora
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avesta kommun, Kommunkansliet i Avesta
Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också vilja och mod, handlingskraft och framtidstro. Det är kraften från människorna som gör Avesta unikt. Tillsammans bygger vi Avestas framtid – vill du vara med?
35 plats(er).
Vill du ha en aktiv roll i genomförandet av valet och bidra till att allt går rätt till – från röstning till rösträkning?
Den 13 september är det val till riksdag, region- och kommunfullmäktige – och vi söker nu röstmottagare till Avesta kommuns vallokaler.
Som röstmottagare har du en viktig roll i vårt demokratiska system och möjlighet att få inblick i hur ett val går till i praktiken.
Om uppdraget
Som röstmottagare ansvarar du för ordningen i och i anslutning till vallokalen. Du möter väljare, tar emot röster och bidrar till att valet genomförs på ett korrekt, tryggt och säkert sätt.
I uppdraget ingår att ha ett gott bemötande, samarbeta med kollegor och arbeta noggrant i alla moment. Du är en del av ett team som tillsammans ansvarar för att genomföra valet på ett rättssäkert sätt.
Vallokalerna är öppna mellan kl. 08.00 – 20.00. Därefter deltar du i rösträkningen. Om du är anställd i Avesta kommun och tjänstgör på valdagen får du ledigt måndag den 14 september, under förutsättning att du annars skulle ha arbetet den dagen.
Förtidsröstningen pågår från 26 augusti och till och med valdagen. Lokalerna är i huvudsak öppna dagtid, men även kvälls- och helgpass finns. Förtidsröstningen sker till största del digitalt och därför krävs att röstmottagare har viss vana av att jobba med datorer.
Så här går processen till
Du skickar in din ansökan och besvarar några frågor. Du uppger också en referens.
Vi går igenom ansökningarna löpande. Om din ansökan är aktuell kontaktar vi i första hand den referens du har angett.
Om du blir erbjuden uppdrag som röstmottagare kontaktar vi dig via e-post med information om nästa steg och en länk till vårt system där du registrerar dig.
Vem är du?
Vi söker dig som har ett professionellt, trevligt och tydligt bemötande och som trivs med att möta människor i olika situationer. Du är hjälpsam, serviceinriktad och bidrar till en trygg och positiv upplevelse för väljarna.
Du arbetar noggrant och ansvarsfullt, även i ett uppdrag där det ställs krav på struktur och ordning. Du har ett gott omdöme, är pålitlig och samarbetar väl med andra. Genom ditt sätt att arbeta bidrar du till att valet genomförs på ett korrekt, tryggt och säkert sätt.
Kvalifikationer
För att få uppdrag som röstmottagare behöver du:
Ha fyllt 18 år innan valdagen.
Delta i obligatorisk utbildning inför valet.
Ha goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Ha ett opartiskt förhållningssätt samt bära neutral klädsel (t.ex. inga partisymboler).
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet som röstmottagare eller annan erfarenhet inom valarbete. Kunskaper i fler språk än svenska är också meriterande.
Förutsättningar för uppdraget
Uppdraget som röstmottagare ställer krav på opartiskhet. Det innebär att du:
Inte är förtroendevald i Avesta kommun, Region Dalarna eller Sveriges riksdag.
Inte har en aktiv roll i ett politiskt parti kopplat till valet.
Inte uttrycker politiska åsikter eller påverkar väljare under din tjänstgöring.
För att kunna arbeta vid valet behöver du genomföra obligatoriska utbildningar inför uppdraget.
Det finns en utbildning för arbete med förtidsröstningen och en utbildning för valdagen. Utbildningarna består av en digital del som tar ca 45 minuter att genomföra samt en utbildning på plats som tar ca 2 timmar.
Om du ska arbeta både med förtidsröstning och på valdagen behöver du delta vid båda de fysiska utbildningstillfällena, men behöver endast göra den digitala utbildningen för förtidsröstning och därefter en kort kompletterande utbildning för arbetet på valdagen.
Du får ersättning för både utbildningarna och uppdraget. Här kan du läsa mer om arvodesnivåerna: arvoden valår 2026
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: enligt överenskommelse . Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331033/2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Avesta Kommun
(org.nr 212000-2262)
Corneliusgatan 16 (visa karta
)
774 81 AVESTA Arbetsplats
Avesta kommun, Kommunkansliet Kontakt
Nämndsekreterare, valsamordnare
Linda Abrahamsson kommunkansliet@avesta.se Jobbnummer
9962550