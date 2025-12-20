Städare
Sukhotskaya, Liudmila / Städarjobb / Svalöv
2025-12-20
, Kävlinge
, Eslöv
, Landskrona
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sukhotskaya, Liudmila i Svalöv
Vi behöver komplettera vårt städteam med ytterligare en person och söker dig som vill ha ett varierande arbete som lokalvårdare. Som lokalvårdare har du daglig kontakt med våra kunder och ser till att de trivs genom att ta väl hand om fastigheterna. Arbetstiden är mellan 08.00 - 17. 00
Som lokalvårdare hos oss möter du många olika människor och arbetar på varierande platser, både på olika företag och i hem. Vi utför olika typer av städning såsom hemstäd, företagsstäd, storstäd, flyttstäd, fönsterputsning mm.
Söker dig som
trivs med städarbeten och gillar att ta ansvar och initiativ
är noggrann, har öga för vad som behöver göras
är positiv i bemötande mot kunder såväl som mot sina medarbetare
har god arbetsmoral
har lätt för att samarbeta och förmåga att arbeta självständigt Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-19
E-post: Info@kagerodfinstad.com Arbetsgivare Sukhotskaya, Liudmila
Näktergalsgatan 5 (visa karta
)
268 77 KÅGERÖD Arbetsplats
Kågeröds finstäd Jobbnummer
9658245