Städare
2025-09-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Lidingö
, Upplands Väsby
, Värmdö
, Strängnäs
Vi söker städare till varierande uppdrag inom butiksstädning (livsmedel och retail), butikscentrum och företagsstäd.
Om rollen
Som städare hos oss ansvarar du för att skapa rena och trivsamma miljöer för både kunder och medarbetare. Arbetet kan omfatta daglig städning, golvvård, hygienutrymmen samt allmän lokalvård. Du kommer att arbeta både självständigt och i team, beroende på uppdrag.
Vem vi söker
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad. Du trivs med att arbeta i högt tempo och har ett öga för detaljer. Tidigare erfarenhet inom städbranschen är meriterande men inte ett krav - det viktigaste är din vilja och inställning.
Meriterande kvalifikationer
• Utbildning inom städ, exempelvis SRY
• Erfarenhet av butiks- eller företagsstädning
Vi erbjuder
• Trygga anställningsvillkor med kollektivavtal
• Möjlighet till utveckling inom städyrket
• En arbetsmiljö där vi värdesätter samarbete, noggrannhet och respekt
Anställningsform
Tjänsten är en visstidsanställning med möjlighet till tillsvidareanställning på heltid.
Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Marijana Bes: marijana@mrcbemanning.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
