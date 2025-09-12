Städare (100%)
Housekeeping Långedrag AB / Städarjobb / Göteborg Visa alla städarjobb i Göteborg
2025-09-12
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Housekeeping Långedrag AB i Göteborg
Städföretag Housekeeping Långedrag AB växer och söker nya kollegor.
Vi erbjuder deltidsjobb (från 70%) och heltidsjobb (100%). Vi jobbar Mån - Fre.
Gillar du att städa, vill ha tillsvidare anställning med fast schemat, fint kontor, bra och stöttande team, fast månadslön och stabilitet, då är det här jobbet för dig!
Om du talar svenska eller engelska, har erfarenhet av hemstädning och B-körkort (personbil behövs ej), ansök genom att skicka ditt CV till jobb@langehouse.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
E-post: jobb@langehouse.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job application". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Housekeeping Långedrag AB
(org.nr 559156-4355) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9505226