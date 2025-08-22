Städa hos våra kunder!
2025-08-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vi växer och söker fler lokalvårdare!
Vi söker dig som vill bli en del av vårt team inom lokalvård i Stockholm. Arbetsuppgifterna kan bestå av Hemstädning, Storstädning, Flyttstädning, Kontorsstädning, Trappstädning och Hotellstädning.
Vi letar efter någon som kan arbeta noggrant och organiserat, och som vill bidra till att hålla våra kunders utrymmen fräscha och trivsamma.
Du behöver kunna prata svenska eller engelska.
Låter det intressant?
Skicka gärna in din ansökan bara om du verkligen är intresserad av att jobba med oss!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Ansök gärna genom att mejla ditt CV så hör vi av oss till dig.
E-post: info@barabemanning.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lokalvårdare/Städerska". Arbetsgivare Bara Bemanning Sverige Arbetsplats
Stockholm Kontakt
Mejla ditt CV
Ramin Navaei info@barabemanning.com Jobbnummer
9472148