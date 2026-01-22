Städ- & Lokalvårdare
2026-01-22
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
Städning & lokalvård 75% (GRO36, Jönköping)
GRO36 (Business Center) söker nu en person till 75% med fokus på städning och enklare underhåll i våra lokaler - för att skapa en ren, trygg och välfungerande miljö.
Om rollen:
Om rollen:

Du ansvarar för att lokalerna på GRO36 håller hög standard och att vardagen flyter på. Arbetet är både självständigt och serviceinriktat - du ser vad som behöver göras, tar tag i det och har ett gott bemötande mot medlemmar och kollegor.

Dina arbetsuppgifter
Städning av gemensamma ytor (entréer, kök/pentry, toaletter, omklädningsrum, gym, mötesytor, korridorer m.m.)
Påfyllning av förbrukningsmaterial och löpande ordning i lokalerna
Enklare underhåll: byta lampor, småreparationer, justeringar, enklare fix
Tillsyn/rundor och rapportering av fel, slitage och säkerhetsfrågor
Kontakt med leverantörer/fastighetsägare vid behov (t.ex. felanmälan)
Inköp och ibland enklare resor i tjänsten (t.ex. material, förbrukning, mindre ärenden)
Vi söker dig som:
Har ett par års erfarenhet av städning och/eller fastighetsservice (kommersiella lokaler är meriterande)
Är självgående, noggrann och ansvarstagande
Har ett serviceinriktat mindset och trivs i en miljö med människor i rörelse
Kan kommunicera på svenska (muntligt och skriftligt) och engelska
Körkort (B) är ett stort plus, då det ibland förekommer resor kopplat till inköp eller andra ärenden.
Meriterande:
Erfarenhet från kontorsmiljö, lokalvård eller facility management
Vana vid att arbeta med checklistor/rutiner och att dokumentera fel/åtgärder
Praktisk "händighet" och god känsla för ordning, detaljer och kvalitet
Vi erbjuder:
75% tjänst i en levande och trivsam arbetsmiljö
Frihet under ansvar och tydliga rutiner
En viktig roll där din insats märks direkt i våra kunders vardag
Möjlighet att påverka din arbetsmiljö och effektivisera arbetsflöden
Möjlighet till ökad omfattning
Omfattning: 75%
Plats: GRO36, Jönköping
Start: Enligt överenskommelse
Arbetstider: [vardagar dagtid / enligt schema] Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
E-post: hello@gro36.se

Arbetsgivarens referens
(org.nr 559123-6053)
Huskvarnavägen 82 (visa karta
)
554 66 JÖNKÖPING Körkort
