Städ & Alltiallo!
Delselius Konditori AB / Städarjobb / Värmdö Visa alla städarjobb i Värmdö
2025-08-17
Som en del av teamet kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter vara att städa både i bageriet, kallskänk och serveringen. Men också kunna vara behjälplig i disken. Körkort är ett krav då viss körning kommer att förekomma. Publiceringsdatum2025-08-17Profil
Vi ser gärna att du har erfarenhet från liknade tjänst, men det är inget krav.
• Du är ansvarsfull och säkerställer att caféet är i toppskick
• Du är en effektiv person som trivs bäst i ett högt tempo
• Du känner stolthet för det varumärke du arbetar för och ser din utveckling och framtid inom servicebranschen
Vad erbjuder vi dig?
Delselius Konditori har blivit något av en samlingsplats för fikasugna, lunchätare och älskare av läckra bakverk.
Vi driver tre enheter i Gustavsberg, Delselius Konditori, Cafe Tornhuset och Deli Verkstan.
Vi har kollektivavtal med LIVS, lön enligt avtal.
Tjänsten är på 60% och arbetstiderna varierar mellan eftermiddagar, kväll och helg.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-27
E-post: jobba@delselius.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Delselius Konditori AB
(org.nr 556263-6919), http://www.delselius.se
Skärgårdsvägen 7 (visa karta
)
134 30 GUSTAVSBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9461650