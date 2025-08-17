Städ & Alltiallo!

Delselius Konditori AB / Städarjobb / Värmdö
2025-08-17


Visa alla städarjobb i Värmdö, Vaxholm, Tyresö, Lidingö, Stockholm eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Delselius Konditori AB i Värmdö

Som en del av teamet kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter vara att städa både i bageriet, kallskänk och serveringen. Men också kunna vara behjälplig i disken. Körkort är ett krav då viss körning kommer att förekomma.

Publiceringsdatum
2025-08-17

Profil
Vi ser gärna att du har erfarenhet från liknade tjänst, men det är inget krav.
• Du är ansvarsfull och säkerställer att caféet är i toppskick
• Du är en effektiv person som trivs bäst i ett högt tempo
• Du känner stolthet för det varumärke du arbetar för och ser din utveckling och framtid inom servicebranschen
Vad erbjuder vi dig?
Delselius Konditori har blivit något av en samlingsplats för fikasugna, lunchätare och älskare av läckra bakverk.
Vi driver tre enheter i Gustavsberg, Delselius Konditori, Cafe Tornhuset och Deli Verkstan.
Vi har kollektivavtal med LIVS, lön enligt avtal.
Tjänsten är på 60% och arbetstiderna varierar mellan eftermiddagar, kväll och helg.
Varmt välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-27
E-post: jobba@delselius.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Delselius Konditori AB (org.nr 556263-6919), http://www.delselius.se
Skärgårdsvägen 7 (visa karta)
134 30  GUSTAVSBERG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9461650

Prenumerera på jobb från Delselius Konditori AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Delselius Konditori AB: