2025-12-17
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
Vi söker städare
Vi söker en noggrann och pålitlig städare till vårt team. Du är snabb i ditt arbete, tar ansvar, är punktlig och kan arbeta självgående. Du har förmåga att planera ditt arbete och säkerställa att städningen håller hög kvalitet.
Arbetsuppgifterna består av daglig städning av exempelvis hemstädning, kontor, trapphus eller andra lokaler. Du arbetar både självständigt och ibland tillsammans med kollegor. Det är viktigt att du är serviceinriktad och har öga för detaljer.
Erfarenhet inom städning är meriterande och ett krav - rätt inställning och vilja att arbeta är viktigast. Körkort är ett krav.
Vi erbjuder trygga arbetsvillkor och ett trevligt arbetsklimat.
Låter detta intressant? Skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-17
E-post: info@nordicserviceab.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NS Nordic Service AB
(org.nr 559192-4955)
Stuverigatan 2 (visa karta
)
261 35 LANDSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9649457