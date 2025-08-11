Stabschef till myndighetsstaben
2025-08-11
På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor - migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!
Vi söker en stabschef till Migrationsverkets myndighetsstab i Norrköping med placering i Norrköping eller Sundbyberg.
Har du erfarenhet av att arbeta med strategiska frågor inom statlig förvaltning och har ett stort samhällsengagemang? Vi erbjuder en ansvarsfull roll i en miljö som präglas av fokus på samarbete och respekt för individen.
Att vara stabschef på myndighetsstaben
Som chef för myndighetsstaben ansvarar du bl.a. för myndighetens expeditionsfunktion. Du har en central roll i att leda myndighetsstabens uppdrag att samordna och hålla ihop helheten i arbetet med de nationella och politiska reformerna på migrationsområdet. Som chef för myndighetsstaben leder du även stödet till det interna genomförandet av uppdrag och bedömer vilka frågor som ska eskaleras till verksledningen. I rollen kommer du att ha ett nära samarbete med interna och externa partners som Regeringskansliet och andra myndigheter.
Du är ansvarig för underlag till verksledningen i strategiska frågor och för kvalitetssäkring av underlag som ska beslutas av generaldirektören eller överdirektören. Som chef för myndighetsstaben kommer du även ta fram och besluta om styrande och stödjande dokument för myndigheten och ge stöd till verksamheten i övergripande frågor.
I myndighetsstaben ingår internationella sekretariatet som ansvarar för strategiska frågor som rör myndighetens internationella arbete. Som chef för myndighetsstaben krävs därför också kunskap om, och intresse för, myndighetens internationella arbete. Det ställer också krav på att du som ledare kan balansera ledarskapet för enhetschefen för internationella sekretariatet med ledarskapet för dina övriga medarbetare, som du arbetsleder dagligen.
Vem är du?
Du är en god representant för Migrationsverket och har ett respektfullt, professionellt och vänligt bemötande. Du deltar aktivt i vårt gemensamma förbättringsarbete och visar engagemang för vårt uppdrag och för dina arbetsuppgifter. Du står för Migrationsverkets värdeord; mod, tydlighet och empati.
Du har ett strukturerat och effektivt arbetssätt och är flexibel med förmåga att se möjligheter i förändringar som förutsätter nytänkande, samverkan samt mod att utveckla och effektivisera. Du arbetar mål- och resultatinriktat. Ditt förhållningssätt är prestigelöst och präglas av ledningens gemensamma uppdrag att skapa en väl fungerande arbetsmiljö, där medarbetare trivs och utvecklas. Ditt arbetssätt kännetecknas av helhetssyn, kommunikation, handlingskraft och proaktivitet.
Du har förmåga att skapa en helhetsbild av myndighetens arbete och har förmåga att skapa goda relationer. Tempot är stundtals högt vilket ställer krav på att du kan leverera med bibehållen kvalitet i arbetsintensiva situationer.
Du som söker har
- Akademisk utbildning om minst 180HP med juridisk, ekonomisk eller samhällsvetenskaplig inriktning.
- Erfarenhet av att arbeta med strategiska frågor inom statlig förvaltning.
- God kunskap i förvaltningsrättsliga frågor.
- Erfarenhet av samverkan med Regeringskansliet och andra myndigheter.
- Minst fem års aktuell chefserfarenhet med ansvar för verksamhet, budget, medarbetare och arbetsmiljö.
- Erfarenhet av att leda chefer.
- Erfarenhet av att leda och utveckla en verksamhet i förändring.
- Mycket goda kunskaper i att uttrycka dig väl i tal och skrift.
- Goda kunskaper i att uttrycka dig väl i tal och skrift på engelska.
- Svenskt medborgarskap.
Det är meriterande om du har
- Erfarenhet av arbete på strategisk nivå i en stabsfunktion på en statlig myndighet.
- Aktuell erfarenhet av verksamhet inom migrationsområdet.
- God insikt i hur den statliga budgetprocessen fungerar.
Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att genomföras. Utifrån detta föreligger krav på svenskt medborgarskap. Anställningen förutsätter en godkänd säkerhetsprövning.
Upplysningar
Anställningsform: Tillsvidareanställning med provanställning.
Arbetstid: Kontorsarbetstid med möjlighet till förtroendearbetstid.
Vi tillämpar individuell lönesättning.
Placeringsort: Norrköping eller Sundbyberg. Tjänsteresor förekommer. Oaktat placeringsort ingår tjänstgöring på kontoret i Norrköping ett par dagar per vecka i denna tjänst.
Tillträde för befattningen: Enligt överenskommelse.
