Stabsassistent till Försvarsstabens Cyberenhet
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2026-06-22
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Har du genomfört din värnplikt eller arbetat som GSS/K och är nyfiken på stabsarbete på strategisk nivå? Är du en driven, positiv och ansvarsfull lagspelare? Försvarsstaben Cyberenheten söker nu en stabsassistent. Vi erbjuder arbete där du får möjlighet till personlig utveckling, att ta ett stort personligt ansvar och utmanas i en föränderlig miljö. Vi som arbetar vid Försvarsstaben Cyber är ett engagerat och positivt team. Tillsammans med oss kommer du att fördjupa dina kunskaper inom stabsarbete på strategisk nivå. Välkommen med din ansökan!
Om enheten
CYBER-enheten är en del av Försvarsstaben och leder arbetet med att omsätta Försvarsmaktens strategiska inriktning inom Informations-, Kommunikations- och Teknologiområdet (ICT). Enhetens mål är att säkerställa myndighetssamordnad, robust och effektiv ledningsförmåga. Försvarsmakten bedriver ett omfattande förändringsarbete med att digitalisera verksamheten. Som ett led i det arbetet finns en stabsdetalj (funktion) och en planeringsdetalj (funktion) som nyligen etablerats på Försvarsstabens Cyberenhet. Stabsdetaljen ansvarar för initial handläggning och utdelning av enhetens inkomna uppgifter. Planeringsdetaljen är sammanhållande för enhetens planering.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Tjänsten som stabsassistent innebär att vara en viktig del av våra team som stödjer chefen och medarbetare på planeringssektionen och stabssektionen. Arbetsuppgifter inkluderar bland annat att hantera och koordinera dagliga administrativa uppgifter, förbereda och sammanställa rapporter, presentationer och protokoll. Som stabsassistent planerar och organiserar du möten och andra evenemang samt kommunicerar och koordinerar med interna och externa aktörer för att säkerställa att våra chefer får information och beslutsunderlag genom att stödja med löpande administrativa uppgifter. Samarbete med övriga avdelningar och enheter inom Försvarsstaben och Högkvarteret kan förväntas. Som medlem i högre stab kan även andra arbetsuppgifter tillkomma.
KRAVPubliceringsdatum2026-06-22Kvalifikationer
Genomfört aktuell GMU eller grundutbildning med värnplikt i Försvarsmakten
Fullständig gymnasieutbildning med godkända betyg
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
Mycket god datorvana och hög förmåga i MS Office Dina personliga egenskaper
För att både trivas och passa i rollen som stabsassistent tror vi att du är noggrann, ansvarsfull, strukturerad, lojal och har både en hög säkerhetsmedvetenhet och en hög integritet. Du har en god samarbetsförmåga och både kan och trivs med att hantera många olika arbetsuppgifter samtidigt. Du har förmåga att arbeta självständigt, såväl som i team, och kan hantera stressiga situationer på ett professionellt sätt. Du är också mån om att göra ditt bästa, är lättlärd, målfokuserad och serviceinriktad. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
Formellt genomförd stabsassistentutbildning
Gruppchefsutbildning från värnplikten/grundutbildningen
Kunskaper i Försvarsmaktens IT-system, PRIO/SAP, VIDAR, SWECCIS, ISUS, SHAREPOINT
Genomförd grundkurs säkerhetstjänst
Utbildad på Försvarsmaktens kryptosystem
Genomförd grundkurs i stabstjänst
Tidigare anställd inom Försvarsmakten
Erfarenhet av arbete som stabsassistent
Erfarenhet från arbete i annan statlig förvaltning
Erfarenhet av serviceinriktat administrativt arbete
Kunskaper i Nato systemen samt generell erfarenhet av Nato processer och arbetsmetoder
B-körkort Övrig information
Anställningsform: GSS-K, anställningen inleds med 6 månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Stockholm
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse, så snart som möjligt.
Tjänsten kan innebära resor samt kvälls- och helgtjänst vilket då planeras med god framförhållning.
Kollektivavtal och förmåner enligt Försvarsmaktens anställningsvillkor.
För upplysningar om befattningen: HR-chef Cyber Jeanette Borén, växel: 08 – 788 75 00.
Fackliga företrädare
SACO: Stefan Ungerth
SEKO: Monika Danielsson/Lise-Lotte Larsson
Försvarsförbundet, OFRS: Kjell Tetzlaff
OFRO: Roger Ericsson
Ovanstående kontaktpersoner nås via växeln på telefon 08-788 75 00.
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2026-07-31. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. -----------------------------------------------------Information om det rekryterande förbandet:I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
115 53 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9973575