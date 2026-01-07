Stabsassistent
2026-01-07
Stabsassistent
Vill du ta nästa steg i karriären och arbeta i en verksamhet med ett viktigt uppdrag och skapa förutsättningar för ett effektivt stabsarbete?
Vi söker nu en stabsassistent som vill arbeta i en dynamisk miljö och som trivs med att stödja chefer och stab i det dagliga administrativa arbetet. Som stabsassistent bidrar du med ordning, struktur och stöd som stärker förbandets förmåga.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som stabsassistent stödjer du stabschefen och övriga delar av staben i främst administrativa arbetsuppgifter. Du arbetar med helhetssyn och deltar i förberedelser, genomförande och uppföljning av möten och beredningar.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Upprätta skrivelser och protokoll
• Genomföra bokningar och beställningar
• Uppdatera och administrera samarbetsytor
• Stödja beredning och sammanställa underlag
• Följa upp och strukturera administrativa rutiner och arbetssätt
Arbetet är omväxlande och utvecklande. Rollen ger goda möjligheter att utveckla verksamheten och dess rutiner.
Vi erbjuder dig
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Verksamheten erbjuder stor variation och komplexitet vilket innebär goda utvecklingsmöjligheter och förutsättningar för intern karriärrörlighet. Våra anställda har ett flertal olika förmåner, bland annat:
• Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och dina karriärsmål
• Tre timmar träning i veckan på arbetstid och du kan få ersättning för träningskläder och startavgifter
• Bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid samt 28-35 semesterdagar beroende på din ålder
• Lönetillägg vid föräldraledighet och VAB samt möjlighet att växla semesterdagar mot extra pensionsavsättning.
För oss är det viktigt att man tar hand om sig själv och varandra.
Kvalifikationer
• Aktuell och relevant erfarenhet av administrativt arbete
• Godkänd gymnasial utbildning
• Erfarenhet av arbete med informationsflöden och olika kommunikationssystem
• B-körkort
• Goda IT kunskaper
Meriterande
• Erfarenhet från statlig myndighet eller offentlig förvaltning
• Tidigare tjänstgöring inom Försvarsmakten
• Erfarenhet av Sharepoint
• Genomförd och godkänd militär grundutbildning
• Genomförd Stabstjänstutbildning
Personliga egenskaper
Vi söker dig som trivs med att arbeta serviceinriktat och som har en god simultanförmåga. Du är mån om att strukturera och planera ditt arbete. Vi ser att du har en förmåga att kunna hantera och omprioritera vid förändrade förutsättningar. Du är initiativtagande och trivs med att arbeta både självständigt och i grupp. Du har en god samarbetsförmåga och har lätt för att skapa och bibehålla relationer.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Övrigt
Anställningen är en heltids tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning för dig som inte redan arbetar inom Försvarsmakten. I anställningen ingår internationell arbetsskyldighet samt en skyldighet att krigsplaceras.
Arbetsort: Örebro
Tjänsteresor förekommer
Tillträde: Enligt överenskommelse
Välkommen med din ansökan senast 28 januari 2026. Din ansökan ska innehålla CV samt personligt brev. Vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta HR-generalist Kajsa Nord, kajsa.nord@mil.se
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
