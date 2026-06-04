Personliga assistenter till aktiv kvinnlig kund
Furuboda Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kristianstad Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Kristianstad
2026-06-04
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Furuboda Assistans AB i Kristianstad
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige
Vi startar upp ett nytt ärende och söker 4-5 personliga assistenter till aktiv kvinnlig kund boendes centralt i Kristianstad.
I det dagliga arbetet bistår du kunden i hemmet samt följer med kunden till sin arbetsplats, på ideella uppdrag samt på fritidsaktiviteter.
Då kunden har ett stort hästintresse kan arbete i hästars närhet förekomma. Därför ser vi ser gärna att några sökande har erfarenhet av arbete med hästar och besitter kunskap i att läsa av dem. Ditt fokus är på kunden, så att läsa av hästen "sitter i ryggmärgen".
Du som person är lugn, noggrann, lyhörd, flexibel, inkännande, ansvarstagande och har nära till skratt. Du kan cykla då det för dig som personlig assistent är färdmedlet till kundens arbetsplats eller vid andra aktiviteter i närområdet. Du kan även simma då du är med kunden i vattnet vid träning.
I arbetet som personlig assistent har Du förmågan att läsa av situationen och kunna ta ett steg tillbaka så att kunden får sitt utrymme när behov finns. Du är bekväm med att följa instruktioner och även bekväm i att invänta tills din hjälp behövs.
Då kunden är doftkänslig är det viktigt att tänka på att arbetsplatsen ska vara helt rök- och doftfri.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete som personlig assistent. Du kan cykla och simma. Du behärskar även det svenska språket i tal och skrift. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Då kunden ibland vistas i andra delar av Skåne är det en fördel om du har körkort och egen bil för att lätt kunna börja och sluta arbetspass på annan ort. Även övernattning på annan ort kan komma att ske.
I schemat ingår dag- kväll- helg och jourtjänstgöring. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Furuboda Assistans AB
(org.nr 556682-3638), https://furubodaassistans.se/
Björkhemsvägen 13 (visa karta
)
291 54 KRISTIANSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Furuboda Assistans Jobbnummer
9948729