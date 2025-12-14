Stabsassistent
Försvarsmakten / Militärjobb / Örebro Visa alla militärjobb i Örebro
2025-12-14
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Örebro
, Nora
, Arboga
, Karlskoga
, Kristinehamn
eller i hela Sverige
Vill du ha ett jobb där du får ta ansvar för att göra Sverige säkrare? Är du en flexibel problemlösare och bra på att se möjligheter istället för hinder? Vill du ha ett arbete där du vidareutvecklas samtidigt som du hittar lösningar tillsammans med andra, då ska du fortsätta att läsa.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som stabsassistent är det en naturlig del av vardagen att samarbeta med andra och ta ett eget ansvar för att dina tilldelade uppgifter löses. Tjänsten innebär att du kommer arbeta brett och vara delaktig i flera områden, vilket medför stora möjligheter att såväl fördjupa som bredda dig inom olika intresseområden. Tjänsten innebär diverse administrativa uppgifter, sambandstjänst, men också att vara förare. Då avdelningen är i en expansiv fas behöver vi dig som är en lagspelare och inte är rädd för att hjälpa till där det behövs, vilket medför att du kommer få påverka och utforma verksamheten.
Vi erbjuder dig
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Verksamheten erbjuder stor variation och komplexitet, vilket innebär goda utvecklingsmöjligheter och förutsättningar för intern karriärrörlighet. Våra anställda har ett flertal olika förmåner, bland annat:
• Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och dina karriärsmål
• Tre timmar träning i veckan på arbetstid och du kan få ersättning för träningskläder och startavgifter
• Bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid samt 28-35 semesterdagar beroende på din ålder
• Lönetillägg vid föräldraledighet och VAB samt möjlighet att växla semesterdagar mot extra pensionsavsättning.
KRAVPubliceringsdatum2025-12-14Kvalifikationer
Du som söker skall vara/ha:
• Svensk medborgare
• Menig
• B-körkort
Personliga egenskaper
Som person värdesätter du noggrannhet och har förmåga att vara kreativ i ditt arbete. För att trivas i tjänsten har du god samarbetsförmåga och tycker om att arbeta i grupp. Du som person trivs med ett omväxlande och utmanande arbete där du tar ansvar för uppgiften och eftersträvar att lämna ifrån dig ett arbete av hög kvalité. Du bör även ha ett intresse för administration och samband. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Kunskaper inom samband
• Militära förarbevis
• Erfarenhet av liknande tjänsterÖvrig information
Anställningsform: tidsbegränsad anställning som GSS/K (8 år med möjlighet till 4 års förlängning), inleds med sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i Försvarsmakten.
Sysselsättningsgrad: heltid
Tillträde: snarast eller enligt överenskommelse
Resor förekommer i arbetet.
Välkommen med din ansökan senast 11 januari 2026. Din ansökan ska endast innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning, samt svar på angivna urvalsfrågor. Eventuella frågor om tjänsten besvaras begränsat under ansökningsperioden av Pierre Jakobsson på Pierre.Jakobsson@mil.se
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9643192