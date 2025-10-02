Stabsassistent
Södra Militärregionen söker Stabsassistent på militär befattning till Kalmar och Kronobergsgruppen med placering i Växjö.
Försvarsmakten finns för att försvara Sverige, våra allierade och vår frihet att leva som vi själva väljer. Tänk att kunna gå till jobbet och bidra till en säkrare framtid? Nu finns möjligheten att ta nästa steg i din karriär och samtidigt bli en del av något större där du får bidra till att stärka Sveriges försvarsförmåga.
Om enheten
Södra Militärregionen (MR S) är en av fyra militärregioner, vilka representerar en permanent militärgeografisk indelning av Sveriges territorium. Militärregionen ansvarar för territoriell ledning & samordning av insatser och operationer, totalförsvarsplanering, försvarsplanering, underrättelse- och säkerhetstjänst samt stöd till samhället. Ansvaret omfattar även produktions- och insatsledning av MR S fem Militärregiongrupper med tillhörande elva hemvärnsbataljoner.
Kalmar och Kronobergsgruppen (KRAG) är placerad i Växjö och en av uppgifterna är att utbilda, utveckla och leda två Hemvärnsbataljoner. Hemvärnet har till uppgift att verka över hela konfliktskalan - från stöd till samhället vid svåra påfrestningar i fred till väpnad strid i krig. Hemvärnet är en del av Försvarsmaktens insatsorganisation och utgör nästan hälften av Försvarsmaktens personal. På detta sätt bildar hemvärnsförbanden en nationell, territoriell basplatta för försvaret och skyddet av Sverige.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen som Stabsassistent är dina viktigaste uppgifter att stödja militärregiongruppen och framförallt ledningsgruppen administrativt. Arbetet är omväxlande och lärorikt samt ställer höga krav på din förmåga att lösa uppkomna problem. Befattningen ställer även krav på initiativtagande och lösningsfokus där många uppgifter kommer vara utav varierande karaktär. Tjänsten innebär dock goda möjligheter till att utveckla verksamheten och dess rutiner.
KRAV
Kvalifikationer
• Mycket god förmåga att kommunicera på svenska i såväl tal som skrift
• Goda IT kunskaper (Office-paketet)
• Godkänd gymnasial utbildning
• B-körkort (manuell)
• Genomförd och godkänd militär grundutbildning
Publicering sdatum2025-10-02Dina personliga egenskaper

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som stimuleras av utmaningar, har en hög arbetskapacitet, är kommunikativ och utåtriktad samt har en förmåga att arbeta proaktivt både i grupp och självständigt. Vi värdesätter att du har en positiv och lösningsinriktad grundsyn och snabbt kan sätta dig in i nya förutsättningar och arbetsuppgifter. Du är såväl serviceinriktad som resultatinriktad och har en mycket god samarbetsförmåga. Befattningen ställer krav på struktur, initiativförmåga och god simultanförmåga.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Kunskaper om Hemvärnet och frivilliga försvarsorganisationer
• Tidigare arbetslivserfarenheter inom Försvarsmakten
• Erfarenhet av serviceinriktat administrativt arbete
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättsvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se). Övrig information
Anställningsform: GSS/K, inleds med 6 månaders provanställning för dig som för närvarande inte är anställd i Försvarsmakten.
Sysselsättningsgrad: Heltid. Tjänstgöring på kvällar och helger förekommer.
Resor inom Sverige med övernattning förekommer.
Arbetsort: Växjö.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Upplysningar om befattningen
Robin Wahl 076-106 26 24
Alexander Pontén 072-3846308
Upplysningar om rekryteringsprocessen
Alexander Pontén 072-3846308
Fackliga företrädare
OFR: Krister Forsberg
OFR/S: Senadin Sela
SEKO: Sven-Erik Borg
SACO: Maria Iglesias
Samtliga nås via Försvarsmaktens växel på 010-826 80 00. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-23. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Södra Militärregionen (MR S) är ett krigsförband och en Organisationsenhet där Chef och Stab är lokaliserad till Revingehed. Organisationen består av Chef med stab, fem militärregiongrupper för utbildning och stöd av hemvärn samt ca 7000 hemvärnssoldater organiserade i elva bataljoner och ett antal fristående enheter. C MR S med regional stab leder underställda förband, samverkar med regionala och lokala aktörer, leder säkerhets- och underrättelsetjänsten samt stödjer operativ- och taktisk chef som löser uppgift inom regionen.
Södra Militärregionens organisation och verksamhetsområde omfattar länen Östergötland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Blekinge och Skåne. Läs mer om Södra militärregionen här.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
