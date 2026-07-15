ST-läkare till Vårdcentralen Förslöv
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2026-07-15
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Är du legitimerad läkare som vill göra skillnad? Söker du efter en arbetsplats där du ges möjlighet till utvecklig både i din yrkesroll och på ett personligt plan? Tveka då inte att söka dig till oss på Vårdcentralen Förslöv.
Förslöv är beläget på natursköna Bjärehalvön i nordvästra Skåne. Vårdcentralen Förslöv växer och vi har nu cirka 6280 listade patienter och 24 engagerade medarbetare som arbetar i team för patientens bästa. Även våra lokaler har byggts ut och verksamheten bedrivs i helt nyrenoverade lokaler sedan hösten 2022.
Vi erbjuder god tillgänglighet med hög kvalitet och professionellt bemötande. Vårt mål är en god hälsa och livskvalitet för våra patienter, där vi ser till att de kommer i kontakt med rätt person och får rätt vård. Vi erbjuder läkarmottagning, barnavårdscentral (BVC), distriktssköterskemottagning samt specialistmottagningar inom exempelvis diabetes, astma/KOL och äldrevård. Hos oss arbetar även fysioterapeuter, kurator, arbetsterapeut och dietist.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-15Arbetsuppgifter
Nu söker vi en ST-läkare som vill bli en del i vårt team. Vi erbjuder ett stödjande utbildningsklimat med kontinuerlig handledning under din väg mot specialistläkarkompetens.
Hos oss får du möjlighet att följa olika vårdförlopp med komplexa överväganden i nära samarbete med kompetenta medarbetare och våra vårdgrannar. Därtill arbetar du med vanligt förekommande uppgifter på vårdcentral, som exempelvis egen mottagning med både planerade och akuta besök, barnavårdscentral (BVC), hemsjukvård och särskilt boende. Vidare fungerar du även som stöd till sjuksköterskor och annan vårdpersonal i deras arbete.
Din roll fyller en viktig funktion på vårdcentralen och det förväntas därför att du är redo att under handledning ha en aktiv roll i den vård som bedrivs. Teamsamverkan där olika kompetenser och erfarenheter berikar och kompletterar varandra, är grundläggande för vårt arbetssätt.
För oss är det viktigt att du får en individuellt anpassad introduktion utifrån dina tidigare erfarenheter och ser det som en självklarhet att du får stöd av kollegor för att trivas i din nya arbetsroll. Vår verksamhet är utvecklingsorienterad och du kommer tillsammans med oss att vara delaktig och drivande i våra olika förbättrings- och utvecklingsarbeten.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Vid utländsk läkarexamen ska dokument från Socialstyrelsen kunna uppvisas som styrker att du är behörig att arbeta som läkare i Sverige. För att vara aktuell för tjänsten krävs godkänd AT- eller BT tjänstgöring. Språkkunskaper i svenska som motsvarar lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Det är en fördel om du har tidigare erfarenhet av arbete inom primärvården.
I ditt arbete är du noggrann och strukturerad samt har lätt för att samarbeta med kollegor och externa samverkanspartners. Därtill har du ett stort engagemang för såväl våra patienter och som vår verksamhet samt ser det som en självklarhet att ge ett gott bemötande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!
Tillsvidareanställning som ST-läkare kan föregås av tidsbegränsad anställning som underläkare under en period av tre till sex månader i enligt med regionala riktlinjer för tillsättning av ST-läkartjänst inom Primärvården.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C326161". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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269 73 FÖRSLÖV Arbetsplats
Region Skåne, Primärvården Kontakt
Catharina Gyllenkvist, Verksamhetschef Catharina.gyllenkvist@skane.se 0431-58 71 66 Jobbnummer
10003514