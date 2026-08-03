ST-läkare inom akutsjukvård
Region Sörmland / Läkarjobb / Eskilstuna Visa alla läkarjobb i Eskilstuna
2026-08-03
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Akutkliniken Mälarsjukhuset, Eskilstuna
Vill du jobba i ett genuint akutläkarlett och linjelöst system där patienten ses som en helhet? Söker du en strukturerad ST-utbildning med stark handledning, god utbildningsmiljö och bra balans i vardagen? Välkommen till oss på akutkliniken!
Vi erbjuder dig
Hos oss får du en bred och trygg ST-utbildning i en dynamisk miljö där vi möter patienter i alla åldrar – från mindre akuta tillstånd till livshotande larmfall dygnet runt.
Högkvalitativ utbildning & POCUS-akademi: Utbildningen följer Svensk Förening för Akutsjukvård (SWESEM) riktlinjer. Vi genomför regelbunden grupputbildning med simulering, teori och praktik – och under våren har vi dessutom startat vår alldeles egna POCUS-akademi.
Behovsanpassad randning & kurser: Du garanteras de randningar som behövs för att du ska utvecklas till en trygg och självsäker akutläkarspecialist. Kurser och utbildningar genomförs både inom och utanför regionen.
Nya, ändamålsenliga lokaler: Akutkliniken – som består av akutmottagningen, AVA och IMA – har nyligen flyttat till nya och förbättrade lokaler utrustade med egna kliniska träningsrum för praktisk färdighetsträning och simulering.
Schemalagd administrativ tid: Du har avsatt administrativ tid i schemat för studier, utveckling och fördjupning.
Klinisk handledning & ledarskap: Tät handledning av erfarna specialister och överläkare. Du får även utveckla din ledarskapsförmåga genom att handleda och leda team av omvårdnadspersonal och yngre kollegor.
Hållbart arbetsliv: En schemaläggning utformad för att ge en god balans i vardagen med variation mellan högt tempo och återhämtning.
Vi söker dig
Vi söker dig som brinner för akutsjukvård och vill vara med och utveckla verksamheten tillsammans med oss.
Vi tror att du:
• Har ett starkt engagemang för akutsjukvård och trivs med att fatta beslut i en föränderlig miljö.
• Är en lagspelare som gillar att handleda, samarbeta och leda andra.
• Är nyfiken och tar aktivt ansvar för både din egen och klinikens utveckling.
• Värdesätter variation i vardagen och trivs i växlingen mellan intensivt arbete och förhållandevis lugnare perioder.Publiceringsdatum2026-08-03Kvalifikationer
Svensk läkarlegitimation (bifogas i ansökan).
Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Meriterande: Erfarenhet av arbete på akutläkarledd akutmottagning.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar 6 månaders provanställning med kontinuerlig utvärdering i form av sit-ins och handledarsamtal.
Intervjun sker i form av samtal samt ett antal falldiskussioner tillsammans med ST-studierektor.
Information om tjänsten lämnas av
Läkarchef George Hamnström, 016-10 59 17.
Studierektor Maria Herrera, 016-585 88 14.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på akutkliniken!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-09-20.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)
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(http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RLSV-26-383". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Sörmland
(org.nr 232100-0032)
611 88 NYKÖPING Arbetsplats
Region Sörmland Jobbnummer
10019891