ST-läkare Barn- och Ungdomsmedicin
Region Jämtland Härjedalen, Läkare barn- och ungdomsmedicin / Läkarjobb / Östersund Visa alla läkarjobb i Östersund
2026-01-21
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jämtland Härjedalen, Läkare barn- och ungdomsmedicin i Östersund
Välkommen till Barn- och Ungdomsmedicin Östersund! Som ST-läkare hos oss har du ett varierat arbete, alltid med möjlighet att rådfråga och diskutera med annan mer erfaren kollega. Som specialisttjänstgörande läkare följer du ST-utbildningen enligt Barnläkarföreningens ST-guide. Regionen har välfungerande riktlinjer och kurser för en god ST-utbildning.
Vi satsar på kompetenshöjning av egen bemanning för att skapa förutsättningar för god och nära vård i regionen och har gott samarbete med övriga regioner vid mer högspecialiserad vård. Forskning bedrivs inom flera områden och kliniken har flera doktorander. Hos oss kommer du till en glad och driven arbetsgrupp som stöttar varandra.Publiceringsdatum2026-01-21Arbetsuppgifter
Arbetet som ST-läkare omfattar en stor bredd av barnmedicinska frågeställningar inom både öppen- och slutenvård. Vi erbjuder dig ett introduktionsprogram anpassat utifrån dina tidigare erfarenheter. I tjänsten ingår jourarbete.Kvalifikationer
Legitimerad läkare. Det är meriterande om du har tidigare erfarenheter inom barn- och ungdomsmedicin. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Vi har ett etablerat medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C299771". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214) Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Läkare barn- och ungdomsmedicin Kontakt
Enhetschef
Viktor Grut viktor.grut@regionjh.se 076-616 54 75 Jobbnummer
9697860