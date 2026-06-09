ST-läkare, barn- och ungdomskliniken
Region Kalmar län / Läkarjobb / Västervik Visa alla läkarjobb i Västervik
2026-06-09
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Vill du jobba med barn och ungdomar? Ett av Sveriges bästa mellansjukhus söker nu en ST-läkare. En spännande möjlighet för dig att arbeta med ett härligt gäng som ser vår breda kompetens som vår spets. Västerviks sjukhus ligger mitt i stadskärnan med gångavstånd till det mesta och nära till naturen och skärgården. Här får du en enklare vardag i en mindre stad!
Uppdraget som ST-läkare innefattar varierande och givande arbetsuppgifter som innebär att du kommer att arbeta med barn och ungdomar från neonatalvård till övergången till vuxenvården. Du kommer att arbeta med mottagning- och avdelningsarbete, jourarbete på akutmottagning och att hjälpa länets minsta invånare och deras familjer på förlossning, BB och neonatalavdelningen. Vi erbjuder ett tryggt bakjoursstöd, studietid, roliga kollegor och avsatt tid för handledning och introduktion med din handledare. Innehållet och omfattning av din ST planeras i samråd med dig, verksamhetschef och handledare i överensstämmelse med målbeskrivning utifrån Socialstyrelsens bestämmelser.
Om dig
Vi söker dig som är läkare med svensk legitimation som slutfört AT-tjänstgöring eller BT-bastjänstgöring. Vi söker dig som har viljan och intresset att utbilda dig inom specialistområdet barn- och ungdomsmedicin. Som person är du självgående, lugn och stabil med en god samarbetsförmåga med ett gott omdöme. Du behöver ha goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift.
Du kommer att jobba i ett tvärprofessionellt team så det viktiga för oss är att du kommer med ett driv, engagemang och med en vilja att utvecklas med oss. Du är en lagspelare och bidrar till att skapa ett gott team som arbetar mot gemensamma mål. Du är flexibel och effektiv när jobbet kräver det samtidigt som du har ett ödmjukt och omhändertagande sätt för de människor du möter. Inga förkunskaper inom barn- och ungdomsmedicin krävs men är meriterande.
Du verkar utifrån regionens värdegrund genom att agera öppet, engagerat och kunnigt. För oss är arbetsglädje och trivsel viktigt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet då du och dina framtida kollegor är viktiga som ett team. Löpande urval och tillsättning kan komma att tillämpas, varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Vår arbetsplats
På barnkliniken finns bra möjligheter till att utvecklas inom arbetet med vård av barn och unga. Vi har ett gott samarbete och har roligt på jobbet samtidigt som vi får vara med och göra skillnad. Barnkliniken har ett öppet klimat och vi är stolta över att kunna erbjuda en god vårdkvalité till våra patienter. Barn- och ungdomsklinikens uppdrag är att ta emot barn i åldrarna 0-18 år. Kliniken är specialiserad på somatisk vård som omfattar medicinsk utredning, behandling och omvårdnad. Uppdraget omfattar hela bredden av barnmedicinska problem samt slutenvård inom kirurgi, ortopedi, hud, ögon och öron samt i vissa fall även barn- och ungdomspsykiatri. Kliniken består av mottagning, både i Västervik och i Oskarshamn, och en vårdavdelning. Vårdavdelningen har 12 vårdplatser fördelat på sju avdelningsplatser och fem neonatalplatser. Här finns även dagsjukvård och lekterapi. Vårt mål är att alltid ha en hög medicinsk kvalitet i kombination med ett gott omhändertagande.
Västerviks sjukhus är ett av tre sjukhus i Kalmar län. Sjukhuset är ett akutsjukhus med förlossningsvård och BB. På Västerviks sjukhus finns jobb för dig som vill utvecklas i din roll tillsammans med trevliga kollegor. Här arbetar drygt 1200 medarbetare och vi har en fin sammanhållning och en bred kompetens. Sjukhuset är lagom stort och du får en trygg, och trivsam anställning med möjlighet till att lära nytt. Det ligger i anslutning till Västerviks centrum och är nära skärgården.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete – varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kalmar Län
(org.nr 232100-0073), https://regionkalmar.se/
Östra Kyrkogatan 48 (visa karta
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593 30 VÄSTERVIK Arbetsplats
Västerviks sjukhus Kontakt
Ditte Lager, Läkarförbundet 01035-86263 Jobbnummer
9954652