ST-läkare
Barn- och ungdomspsykiatriskamottagningen Värnamo
Vill du göra skillnad för barn och unga - i en arbetsmiljö där utveckling, teamarbete och arbetsglädje står i centrum?
Hos oss får du arbeta på en mottagning med tydligt fokus på utveckling och en god arbetsmiljö. Tillsammans med engagerade kollegor möter vi dem som är vår framtid - barn och ungdomar.
Rollen som st-läkare
Som ST-läkare hos oss kommer du att arbeta med bedömnings-, utrednings-, och behandlingsarbete med barn, ungdomar och deras familjer. Arbetet sker i tvärprofessionella team kring varje patient där både psykologer, sjuksköterskor, kuratorer och arbetsterapeuter samarbetar.
ST-tjänstgöring omfattar tjänst inom barn- och ungdomspsykiatrisk sluten och öppenvård, steg 1-utbildning, randning inom barnmedicin, vuxenpsykiatri, anorexivård samt barn-och ungdomshabilitering. Möjlighet till placering vid universitetsklinik erbjuds i slutet av placeringen. Processhandledning samt klinisk handledning fortgår under hela utbildningstiden i enlighet med SOSFS 2015:8. Möjlighet till forskning erbjuds.
Din blivande arbetsplats
Mottagningen i Värnamo är centralt belägen på Vallgatan 4 och består av cirka 30 medarbetare. Här arbetar vi i två tvärprofessionella team med ett systemiskt, hierarkilöst arbetssätt och ett gemensamt ansvar för patienten. Vi värdesätter samarbete, arbetsglädje och ett gott kollegialt stöd.
Barn- och ungdomspsykiatrin i Region Jönköpings län är en länsklinik med mottagningar i Nässjö, Värnamo och Jönköping samt en länsgemensam vårdavdelning (avdelning 61) i Jönköping. Vi är cirka 140 medarbetare som tillsammans ger specialistpsykiatrisk vård till barn och ungdomar 0-17 år i länets 13 kommuner. Publiceringsdatum2026-01-07Profil
Vi söker dig som får energi av att ge god vård med effektiva flöden och kvalitet. Som har en hjälpsam anda, gillar att jobba i tvärprofessionella team, kan arbeta självständigt men också ser värdet av att samarbeta, både inom enheten men också över mottagningsgränser och med vårdgrannar.
För att du ska trivas hos oss är det viktigt att du arbetar bra med andra människor, tar ansvar för dina uppgifter samt planerar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Som person är du trygg och stabil med självinsikt och ett gott omdöme. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter, är stresstålig och ser möjligheter i förändringar. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Grundläggande krav är:
Läkare med legitimation
Svenska i tal och skrift
B-körkort
Tidigare erfarenhet av arbete med barn är meriterande.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder dig ett viktigt och varierande arbete på en hierarkilös arbetsplats där du får ingå i ett team av härliga medarbetare där varje person och yrkeskategori är en viktig del i vårt gäng. Vi trivs och har roligt tillsammans och bryr oss om de vi finns till för och om varandra. Du får vara med och bidra till barn och ungas psykiska hälsa och välmående och ingå i en spännande verksamhet där ingen dag är den andra lik men alltid känns meningsfull.
Som medarbetare får du en introduktion som anpassas efter dina erfarenheter. Du ges möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling med goda förutsättningar till internutbildning och handledning. För dig som ska göra bastjänstgöring (BT) i inledningen av din ST kan en visstidsanställning inledningsvis bli aktuell, med målsättningen att anställningen övergår till en tillsvidareanställning. Om du gjort AT kan vi erbjuda dig en tillsvidareanställning som ST-läkare.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta kontakta områdeschef Jenny Stigmer 010-244 98 02, jenny.stigmer@rjl.se
alternativt biträdande områdeschef Lars Ferm 010-244 98 18, lars.ferm@rjl.se
.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 28 januari 2026. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande. Välkommen med din ansökan.
Inför anställning kommer arbetsgivaren att begära att du visar ett utdrag ur polisen belastningsregister och misstankeregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Så ansöker du
