ST-läkare
2025-12-17
Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen Nässjö
Söker du ett meningsfullt arbete med barn och unga tillsammans med engagerade kollegor på en klinik och med fokus på utveckling så kommer du gilla detta! Vi söker dig som tycker det är viktigt att skapa en god arbetsmiljö tillsammans med dina kollegor i mötet med de som är vår framtid och vi hoppas att du blir nyfiken och vill vara med!
Rollen som st-läkare
Som ST-läkare hos oss kommer du att arbeta med bedömnings-, utrednings-, och behandlingsarbete med barn, ungdomar och deras familjer. Arbetet sker i tvärprofessionella team kring varje patient där både psykologer, sjuksköterskor, kuratorer och arbetsterapeuter ingår.
ST-tjänstgöring omfattar tjänst inom barn- och ungdomspsykiatrisk sluten och öppenvård, steg 1 utbildning, randning inom barnmedicin, vuxenpsykiatri samt barn-och ungdomshabilitering. Möjlighet till placering vid universitetsklinik erbjuds i slutet av placeringen. Processhandledning samt klinisk handledning fortgår under hela utbildningstiden i enlighet med SOSFS 2015:8. Möjlighet till forskning erbjuds.
Tjänsten är ett vikariat på 6 månader med möjlighet till tillsvidareanställning.
Din blivande arbetsplats
Länskliniken består av tre öppenvårdsmottagningar belägna i Nässjö, Värnamo och Jönköping. Tillsammans har vi en länsgemensam vårdavdelning, avdelning 61, i Jönköping som bedriver heldygnsvård. Sammanlagt är vi idag cirka 140 medarbetare i olika professioner inom kliniken som ger psykiatrisk specialistvård till barn och ungdomar i 13 kommuner i länet. Tillsammans möter vi barn och ungdomar 0-17 år med medelsvåra till svåra psykiatriska tillstånd. Vi samverkar med vårdgrannar och andra samverkanspartners för att ge barn och unga i vårt län bästa möjliga vård och bemötande.
Mottagningen i Nässjö finns på Nässjö vårdcentrum ca 20 minuters gångväg från centralstationen. Vi arbetar i 2 tvärprofessionella team utifrån geografisk indelning vilket gör att vi erbjuder varierade arbetsuppgifter och patientgrupper. I teamen ingår läkare, psykolog, sjuksköterska, socionom, arbetsterapeut och vårdadministratör. Vi är ungefär 30 anställda.
I Nässjö värdesätter vi ett systemiskt tänkande, hierarkilöst förhållningssätt och teamets gemensamma ansvar för patienten. Är du en lagspelare som värdesätter en god arbetsmiljö, passar du i vårt gäng.
Vi söker dig som får energi av att ge god vård med effektiva flöden och kvalitet. Som har en hjälpsam anda, gillar att jobba i tvärprofessionella team, kan arbeta självständigt men också ser värdet av att samarbeta, både inom enheten men också över mottagningsgränser och med vårdgrannar.
För att du ska trivas hos oss är det viktigt att du arbetar bra med andra människor, tar ansvar för dina uppgifter samt planerar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Som person är du trygg och stabil med självinsikt och ett gott omdöme. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter, stresstålig och ser möjligheter i förändringar. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Grundläggande krav är:
• Läkare med legitimation
• Svenska i tal och skrift
• B-körkort
Tidigare erfarenhet av arbete med barn är meriterande.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder dig ett viktigt och varierande arbete på en hierarkilös arbetsplats där du får ingå i ett team av härliga medarbetare där varje person och yrkeskategori är en viktig del i vårt gäng. Vi trivs och har roligt tillsammans och bryr oss om de vi finns till för och om varandra. Du får vara med och bidra till barn och ungas psykiska hälsa och välmående och ingå i en spännande verksamhet där ingen dag är den andra lik men alltid känns meningsfull.
Som medarbetare får du en introduktion som anpassas efter dina erfarenheter. Du ges möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling med goda förutsättningar till internutbildning och handledning. För dig som ska göra bastjänstgöring (BT) i inledningen av din ST kan en visstidsanställning inledningsvis bli aktuell, med målsättningen att anställningen övergår till en tillsvidareanställning. Om du gjort AT kan vi erbjuda dig en tillsvidareanställning som ST-läkare.
Region Jönköpings län har ett koncept för BT som gynnar både dig som medarbetare och arbetsplatsen. Läs mer om vår struktur för BT och ST här (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Utbildning-och-praktik/AT-ST-och-PTP/).
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta områdeschef Karin Elardt 010-243 36 46, karin.elardt@rjl.se
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 10 januari 2026. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande. Välkommen med din ansökan.
Inför anställning kommer arbetsgivaren att begära att du visar ett utdrag ur polisen belastningsregister och misstankeregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Ersättning
