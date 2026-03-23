ST läkare
2026-03-23
På Capio Vårdcentral Malmö Centrum har vi samlat all vår kunskap under samma tak, vilket gör att vi skapar en stark och kompetent personalgrupp med många års erfarenhet av primärvård. Vi är ett härligt gäng på ca 60 medarbetare som tillsammans gör skillnad för våra ca 13 300 listade patienter - idag och genom hela livet.
Verksamheten är belägen i ljusa och fina lokaler centralt i Malmö i samma hus som Hansa med närhet till buss, tåg, restauranger och butiker.
Vi har läkarmottagning, sjuksköterskemottagning, eget laboratorier, barnmorskemottagning, barnavårdscentral, psykolog, kurator och dietist samt ett rehabteam.
Vi utökar nu vår verksamhet och söker nu dig som är leg läkare och behörig att påbörja ST-tjänstgöring i allmänmedicin inom Region Skåne för arbete på vår mottagning. Tjänsten innebär självständiga bedömningar, undersökningar, undervisning och deltagande i teamarbete. Arbetet innebär både traditionella mottagningsbesök och via digitala vårdkontakter. Vi erbjuder dig en positiv och utvecklande arbetsplats med tydligt patientfokus. Vi lägger stort fokus på intern kompetensutveckling och arbetar med sambedömningar och konsultationstillfällen för aktivt lärande. Vi har hängivna allmänspecialister som är engagerade och tycker om att handleda. Hos oss finns det flera ST-läkare som du kommer att ha bra utbyte med.
Förutom vårdcentralen ansvarar vi även för SÄBO och hemsjukvård.
Vi erbjuder dig en positiv och utvecklande arbetsplats med tydligt patientfokus. Vår organisation bygger på den lokala enhetens självstyre med engagemang och delaktigt från medarbetare vilket leder till korta beslutsvägar. Samtidigt finns en större organisation i bakgrunden som ger stöd och möjlighet till utveckling och erfarenhetsutbyte.
Vi erbjuder också:
• Kollektivavtal * Närvarande chef * Kompetensutveckling, både internt och externt * Friskvårdsbidrag * Frukost varje dag * Nätverk inom ditt område * En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
För att vara aktuell för den här tjänsten är du legitimerad läkare samt behörig att påbörja ST-tjänstgöring i Region Skåne.
Det är meriterande om du har arbetat på vårdcentral tidigare, men det viktigaste för oss är att du har rätt inställning. Du värnar om att hålla hög kvalitet i ditt arbete - alltid med ett helhetstänk och med patienten i fokus. Vi värdesätter laganda och förmåga att ta initiativ. Som person är du tydlig och förtroendeingivande samt har god förmåga att strukturera och prioritera.
Du gillar utmaningar, vill vara delaktig i vårdcentralens utveckling och ser samarbete med kollegor som viktiga parametrar.
Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt, vi jobbar med fortlöpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Inför tillsvidareanställningar tillämpar vi alltid först sex månaders provanställning.
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7446052-1908506".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
211 38 MALMÖ Arbetsplats
