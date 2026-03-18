Sspf-Koordinator Till Förebyggande Unga
2026-03-18
Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Första linjens socialtjänst
Haninge kommun anpassar sig inför framtidens socialtjänst och har därför inrättat en första linjens socialtjänst.
Här har vi samlat tidiga och förebyggande råd- och stödinsatser med mål att kunna erbjuda kommuninvånarna hjälp i ett tidigt skede så allvarlig problematik förebyggs. Vi skall finnas nära kommuninvånarna och det skall bli enklare att komma i kontakt med socialtjänsten. För att utveckla det förebyggande arbetet startade hösten 2023 arbetet med SSPF som är samverkansform mellan socialtjänst, skola, polis och fritid med syftet att förhindra att unga hamnar i kriminalitet eller missbruk.
SSPF är en insats utan behovsprövning och baseras på ett samtycke från familjen.
Idag arbetar fyra SSPF-koordinatorer i gruppen och nu söker vi en ny kollega!
Utöver SSPF ingår Förebyggarteamet, Stödcentrum för unga brottsutsatta och Skolsocionomerna i de Skolsociala teamen i enheten Förebyggande unga.
Ditt uppdrag som SSPF-koordinator
Som SSPF-koordinator arbetar du i nära samverkan med skola, fritidsverksamhet och polis för att tidigt identifiera barn och unga som behöver stöd, erbjuda och motivera familjer att ta emot insatser och bidra till att förebygga ogynnsam utveckling, kriminalitet och missbruk.
Du arbetar tillsammans med barnet, familjen och samverkansaktörerna för att minska riskfaktorer och stärka skyddsfaktorer genom att:
- Ansvara för att upprätta och följa upp åtagandeplaner
- Samordna insatser mellan olika aktörer
- Arbeta motiverande med både föräldrar och unga
- Arbeta med egna insatser i form av individuellt föräldrastöd enligt vårt arbetsmaterial, Komet-föräldragrupper samt ge direkt stöd till unga, exempelvis genom programmet RePulse.
Arbetet är flexibelt och rörligt. Du utgår från Haninge kommunhus, men befinner dig ofta hos våra samverkanspartners eller gör hembesök.
I tjänsten ingår det även att kunna vara behjälplig i myndighetsutövning i mottagningsgruppen barn, unga och vuxna i begränsad omfattning.
Kvälls- och helgjobb kan förekomma.
Det här söker vi hos dig
Du har engagemang, kompetens och erfarenhet av att i samverkan arbeta förebyggande i syfte att motverka att barn och unga riskerar ogynnsam utveckling. Hos oss arbetar vi med att utveckla verksamheten och du förväntas ta en aktiv del i att driva och utveckla arbetet med SSPF.
Vi lägger stor vikt vid gott professionellt bemötande mot våra klienter, samarbetspartners och varandra. För att trivas hos oss behöver du vara en lagspelare som vill arbeta i ett team där vi stöttar varandra och hjälps åt.
För tjänsten krävs att du har:
- Socionomexamen
- Flerårig erfarenhet av socialt arbete med barn och unga
Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet av att ha arbetat med barn och unga som riskerar att hamna i kriminalitet och/eller missbruk
- Vana att arbeta i samverkan och leda möten
- Utbildning i RePulse
- Utbildning i Föräldrastödsprogram, t ex ABC och Komet
Din kompetens:
Vid rekryteringen läggs stor vikt vid personlig lämplighet och följande kompetenser:
- Du har kunskap och förmåga att dokumentera korrekt och rättssäkert
- Du driver på ett självgående sätt dina uppgifter framåt
- Du är förtroendeingivande och har god samarbetsförmåga
- Du har en god kommunikativ förmåga
Det här kan vi erbjuda dig
Ett utvecklande arbete som engagerar och utmanar, tillsammans med kunniga kollegor och erfarna chefer. Vi sitter i ljusa trevliga kontorslokaler med goda parkeringsmöjligheter och närhet till köpcentrum, restauranger, naturområde med bad, skid- och löpspår, samt till Handenspendeltågsstation, endast 20 minuter från T-centralen. Vi har fri tillgång till gym i kommunhuset, rökfri arbetstid, friskvårdscheckar, klämdagar samt möjlighet till semesterväxling.
Har du frågor kring tjänsten, kontakta:
Karin Österling- Enhetschef- Telefonnummer: 08-606 92 50 eller karin.osterling@haninge.se
Välkommen med din ansökan!
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.
Anställning kan ske först efter att ett godtagbart registerutdrag från Polisens erhållits.
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/201".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Haninge kommun

Social- och äldreförvaltningen, IOF, Första linjen socialtjänst
Karin Österling 08-6069250
