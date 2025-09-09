Ssab - Underhållsutvecklare - Underhåll Plåt
2025-09-09
Till SSAB i Oxelösund söker vi nu en underhållsutvecklare som vill vara med och forma framtidens underhåll.
Är du den som ser möjligheter där andra ser rutiner? Någon som vill skapa struktur som håller över tid, driva förbättringar och få hela organisationen att sträva mot gemensamma och motiverande mål?
Här får du möjlighet att påverka på riktigt - i en roll där teknik, samarbete och förändringsvilja står i centrum.
Är du redo att göra skillnad? Då vill vi höra från dig!
Att bli en del av SSAB-familjen innebär att följa med på en resa. En resa som vi tror är avgörande för planetens framtid och hållbarhet. Stål har varit ett av de viktigaste materialen för vår samhällsutveckling och kommer att vara det även i framtiden. I våra hem, i broar som förbinder våra städer och i morgondagens bilar. På SSAB är vi stolta över vår historia och vårt ledarskap inom höghållfast stål. Samtidigt är vi medvetna om att stålproduktion är en av de branscher som släpper ut mest växthusgaser i världen. Det måste förändras. Vi har därför utvecklat världens första fossilfria process för stålproduktion och har förbundit oss att i stor utsträckning bli fossilfria. Som en del av SSAB kommer du att vara viktig för att förverkliga detta mål och därmed bidra till en grön omställning av hela stålindustrin.
Som underhållsutvecklare arbetar du i ett team om tre underhållsutvecklare här på avdelningen där ni tillsammans med övriga i organisationen utvecklar metoder, arbetssätt och systemstöd för att förbättra tillgängligheten och driftsäkerheten på våra anläggningar. Vår avdelning består idag av 6 avsnitt och tillsammans är vi cirka 140 medarbetare som arbetar både med det förebyggande och avhjälpande underhållet.
Du samarbetar nära chefer och medarbetare inom underhåll men även tätt med andra delar i vår organisation. Rollen som utvecklare innebär både strategiskt och operativt arbete, där du får möjlighet att driva förändring, leda teamen framåt och bidra till en mer strukturerad och effektiv verksamhet.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Stötta och utveckla chefer och medarbetare.
Driva förbättringsarbete, leda och delta i team inom underhållsutveckling.
Utveckla och stödja arbetssätt, instruktioner och utbildning samt agera internlärare.
Genomföra och stötta verksamheten i analyser, att identifiera förluster och ta fram rapporter och nyckeltal.
Delta i verksamhetsprojekt.
Om dig
Du har erfarenhet av underhållsarbete och förbättringsarbete i industrimiljö.
Du är analytisk, strukturerad och har god systemvana (med fördel IFS och SAP).
Du är en god kommunikatör, inspirerande och du trivs med att samarbeta över avdelningsgränser.
Du vågar utmana, har ett proaktivt och lösningsorienterat tankesätt och du driver förändring genom din förmåga att få med dig andra på resan.
Du har relevant teknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet.
Vårt erbjudande
På SSAB är mångfald och inkludering en del av vår kultur. Vi använder våra värderingar - drivande, äkta och steget före - i vårt dagliga beslutsfattande, alltid med kunden i fokus. Det gör oss alla till lagspelare, med en gemensam strävan att förbättra oss. När du börjar på SSAB blir du en del av en organisation med passionerade problemlösare som arbetar tillsammans med viktiga utmaningar. Vi kommer att stödja din tillväxt genom att erbjuda en säker och vänlig arbetsplats som bidrar till balansen mellan arbete och privatliv. På SSAB har du möjlighet att bredda dina kunskaper och växa.
Vi erbjuder ett brett spektrum av uppskattade förmåner till våra medarbetare. Här är några exempel på det:
Vinstdelning
Flexibla villkor för arbetstidsförkortning
Friskvårdsbidrag
Rekryteringsprocessen
1. Ansök
2. Förinspelade frågor
3. Intervju
4. Referenstagning
5. Hälsoundersökning
6. Signera
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Har du frågor angående tjänsten?
Kontakta gärna Catrin Stocker, Chef avdelning Underhåll Plåt, tfn 076-766 82 70, catrin.stocker@ssab.com
Vi undanbeder oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
Facklig information lämnas av Akademikerföreningen, Unionen och Ledarna som nås via vår växel på tfn 0155-254 000.
Några ord från din blivande chef
"Jag som blir din närmaste chef heter Catrin Stocker och ansvarar för vår underhållsavdelning på enhet Plåt här i Oxelösund. Vi står just nu inför en spännande utvecklingsresa med högt uppsatta mål och med stor potential i vår verksamhet. För mig är det därför viktigt att vi trivs och utvecklas men också att vi gemensamt utvecklar vår arbetsplats. Det innebär att vi vågar ta klivet ut i det okända men också att vi är trygga med att vi kan ta stöd och lära av varandra för att lyckas. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något.
Därför söker vi dig som vill driva förändring, inte vänta på den - tillsammans skapar vi en hållbar och effektiv underhållsverksamhet."
SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag som bygger en starkare, lättare och mer hållbar värld genom förädlade stålprodukter och tjänster. Tillsammans med våra partners har SSAB utvecklat SSAB Fossil-freeTM steel och planerar att återuppfinna värdekedjan från gruvan till slutkunden, vilket i stort sett eliminerar koldioxidutsläpp från vår egen verksamhet. SSAB ZeroTM, ett till stor del koldioxidutsläppfritt stål baserat på återvunnet stål, stärker ytterligare SSABs ledande position och vårt heltäckande hållbara erbjudande oberoende av råvaran. SSAB har anställda i över 50 länder och produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. Följ med oss på resan! www.ssab.com,
