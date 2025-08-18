Ssab - Underhållstekniker Mekanik - Värmebehandling & Formatering
Nu söker vi dig som vill arbeta med mekaniskt underhåll för avsnitt Värmebehandling & Formatering inom produktionsenheten Plåt. Du får chans att arbeta i en spännande industrimiljö med stort fokus på säkerhet, miljö och kvalitet. Du fungerar som tekniskt stöd för dagtidsgående mekaniker, och även för akutstyrkan som arbetar skift. Placeringsort Oxelösund.
Att bli en del av SSAB-familjen innebär att följa med på en resa. En resa som vi tror är avgörande för planetens framtid och hållbarhet. Stål har varit ett av de viktigaste materialen för vår samhällsutveckling och kommer att vara det även i framtiden. I våra hem, i broar som förbinder våra städer och i morgondagens bilar. På SSAB är vi stolta över vår historia och vårt ledarskap inom höghållfast stål. Samtidigt är vi medvetna om att stålproduktion är en av de branscher som släpper ut mest växthusgaser i världen. Det måste förändras. Vi har därför utvecklat världens första fossilfria process för stålproduktion och har förbundit oss att i stor utsträckning bli fossilfria. Som en del av SSAB kommer du att vara viktig för att förverkliga detta mål och därmed bidra till en grön omställning av hela stålindustrin.
Det här är en varierande tjänst med olika utmaningar. Du får chans att arbeta med kollegor i olika verksamheter. Gruppen som du kommer tillhöra består av fyra tekniker varav två är inriktade mot el och två mot mekanik.
Teamet består även av två elektriker, fem mekaniker och sex generalister två mot el och fyra mot mek.
Du kommer att arbeta med beredning och planering av underhållsarbeten samt förebyggande underhåll inom mek.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Bedriva förebyggande underhålls- och förbättringsarbete.
Analysera uppkomna störningar och ta fram åtgärdsförslag.
Planera underhållsstopp i samråd med driftorganisationen.
Dagligen hålla dig uppdaterad om anläggningarnas status.
Medverka i anläggningsprojekt.
Ta fram förslag på långsiktig underhållsplan och budget för ditt område.
Om dig
Du är mekaniker eller tekniker inom mek med några års erfarenhet.
Du har intresse för teknik och vill arbeta med utveckling och förbättringar.
Du trivs i en koordinerande roll med både administrativa och praktiska moment.
Du är en lagspelare och värdesätter kommunikation och samarbete.
Du trivs med varierande dagar och nya utmaningar.
Vårt erbjudande
På SSAB är mångfald och inkludering en del av vår kultur. Vi använder våra värderingar - drivande, äkta och steget före - i vårt dagliga beslutsfattande, alltid med kunden i fokus. Det gör oss alla till lagspelare, med en gemensam strävan att förbättra oss. När du börjar på SSAB blir du en del av en organisation med passionerade problemlösare som arbetar tillsammans med viktiga utmaningar. Vi kommer att stödja din tillväxt genom att erbjuda en säker och vänlig arbetsplats som bidrar till balansen mellan arbete och privatliv. På SSAB har du möjlighet att bredda dina kunskaper och växa.
Vi erbjuder ett brett spektrum av uppskattade förmåner till våra medarbetare. Här är några exempel på det:
Vinstdelning
Flexibla villkor för arbetstidsförkortning
Friskvårdsbidrag
Rekryteringsprocessen
1. Ansök
2. Intervju
3. Referenstagning
4. Hälsoundersökning
5. Signera
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Har du frågor angående tjänsten?
Kontakta gärna Daniel Karlsson, Chef avsnitt UH Värmebehandling & Formatering, daniel.karlsson1@ssab.com
Vi undanbeder oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
Facklig information lämnas av Akademikerföreningen, Unionen och Ledarna som nås via vår växel på tfn 0155-254 000.
Några ord från din blivande chef
"Jag heter Daniel Karlsson och jag är avsnittschef för underhåll på Värmebehandling & Formatering. Jag ansvarar för att vi på ett säkert sätt genomför våra planer och myndighetskrav. Här arbetar vi mycket med att ta tillvara på alla medarbetares egna ansvar och driv för att utveckla verksamheten framåt. Om du jobbar hos mig så kommer du arbeta ihop med kompetenta kollegor i en omväxlande miljö.
Urval kommer att ske löpande så skicka in din ansökan redan idag!"
SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag som bygger en starkare, lättare och mer hållbar värld genom förädlade stålprodukter och tjänster. Tillsammans med våra partners har SSAB utvecklat SSAB Fossil-freeTM steel och planerar att återuppfinna värdekedjan från gruvan till slutkunden, vilket i stort sett eliminerar koldioxidutsläpp från vår egen verksamhet. SSAB ZeroTM, ett till stor del koldioxidutsläppfritt stål baserat på återvunnet stål, stärker ytterligare SSABs ledande position och vårt heltäckande hållbara erbjudande oberoende av råvaran. SSAB har anställda i över 50 länder och produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. Följ med oss på resan! www.ssab.com,
