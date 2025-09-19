Ssab - Mekaniker - Stålverket
2025-09-19
Nu söker vi en mekaniker till gruppen som ansvarar för utförande underhåll på Stålverket. Uppdraget är att tillsammans med övriga kollegor upprätthålla anläggningarnas status inom säkerhet, kvalitet och tillgänglighet. Du får varierande arbetsuppgifter som till exempel komponentbyten, ronderingar, reparationer och verkstadstillverkning. Placeringsort Oxelösund.
Att bli en del av SSAB-familjen innebär att följa med på en resa. En resa som vi tror är avgörande för planetens framtid och hållbarhet. Stål har varit ett av de viktigaste materialen för vår samhällsutveckling och kommer att vara det även i framtiden. I våra hem, i broar som förbinder våra städer och i morgondagens bilar. På SSAB är vi stolta över vår historia och vårt ledarskap inom höghållfast stål. Samtidigt är vi medvetna om att stålproduktion är en av de branscher som släpper ut mest växthusgaser i världen. Det måste förändras. Vi har därför utvecklat världens första fossilfria process för stålproduktion och har förbundit oss att i stor utsträckning bli fossilfria. Som en del av SSAB kommer du att vara viktig för att förverkliga detta mål och därmed bidra till en grön omställning av hela stålindustrin.
Ditt uppdrag är att utföra förebyggande- och avhjälpande underhåll, felsökningar, mindre modifieringar samt installationer på i vår anläggning. Som mekaniker jobbar du tätt ihop med både elektriker, tekniker och andra kollegor.
Du kommer att ingå i ett team med stark laganda och mycket kompetens där vi hjälps åt och tar stöd av varandra. Jobbet är väldigt varierat och du har stora möjligheter till att utvecklas både som person och i yrket.
Arbetstiden är dagtid, kl 07:00-16 måndag-torsdag och kl 07:00-15:00 på fredagar.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Utföra underhållsarbeten på våra mekaniska utrustningar i produktionsanläggningen.
Medverka i att lösa störningar och förebygga att dessa återkommer.
Om dig
Vi söker dig med svets/mekanisk bakgrund och/eller gedigen kunskap inom underhåll.
Du ska ha ett starkt säkerhetstänkande, vara ordningsam och serviceinriktad.
Du ska ha goda tekniska kunskaper och förmåga att utföra underhållsaktiviteter på ett säkert och effektivt sätt.
Du är ansvarstagande ordningsam och du gillar att arbeta med problemlösning.
Du är inte rädd för att arbeta på höga höjder.
B-körkort är ett krav.
Vårt erbjudande
På SSAB är mångfald och inkludering en del av vår kultur. Vi använder våra värderingar - drivande, äkta och steget före - i vårt dagliga beslutsfattande, alltid med kunden i fokus. Det gör oss alla till lagspelare, med en gemensam strävan att förbättra oss. När du börjar på SSAB blir du en del av en organisation med passionerade problemlösare som arbetar tillsammans med viktiga utmaningar. Vi kommer att stödja din tillväxt genom att erbjuda en säker och vänlig arbetsplats som bidrar till balansen mellan arbete och privatliv. På SSAB har du möjlighet att bredda dina kunskaper och växa.
Vi erbjuder ett brett spektrum av uppskattade förmåner till våra medarbetare. Här är några exempel på det:
Vinstdelning
Flexibla villkor för arbetstidsförkortning
Friskvårdsbidrag
Rekryteringsprocessen
1. Ansök
2. Intervju
3. Referenstagning
4. Hälsoundersökning
5. Signera
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Har du frågor angående tjänsten?
Kontakta gärna Ann-Sofie Sköld, Chef avsnitt UH Stålverk, ann-sofie.skold@ssab.com
Vi undanbeder oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
Facklig information lämnas av IF Metall som nås via vår växel på tfn 0155-254 000.
Några ord från din blivande chef
"Jag som blir din närmaste chef heter Ann-Sofie. Jag är chef vid avsnitt UH Stålverk och ansvarar för Mek/Media. Vi har som ansvar att på ett säkert sätt genomföra vårt underhållsarbete på anläggningarna inne på Stålverket. Här arbetar vi med att ta tillvara på alla medarbetares egna driv och där alla medarbetare tar ansvar för att utveckla verksamheten framåt. Om du jobbar hos mig får du arbeta ihop med kompetenta kollegor i en omväxlande miljö."
SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag som bygger en starkare, lättare och mer hållbar värld genom förädlade stålprodukter och tjänster. Tillsammans med våra partners har SSAB utvecklat SSAB Fossil-freeTM steel och planerar att återuppfinna värdekedjan från gruvan till slutkunden, vilket i stort sett eliminerar koldioxidutsläpp från vår egen verksamhet. SSAB ZeroTM, ett till stor del koldioxidutsläppfritt stål baserat på återvunnet stål, stärker ytterligare SSABs ledande position och vårt heltäckande hållbara erbjudande oberoende av råvaran. SSAB har anställda i över 50 länder och produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. Följ med oss på resan! www.ssab.com,
